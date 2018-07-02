«Люди на чем свет стоит клянут Лукашенко» 2 2.07.2018, 13:18

2,219

Виктор Марчик

Повышение пенсионного возраста в Беларуси будоражит общество.

Об этом сайту Charter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик, комментируя массовые протесты россиян против повышения пенсионного возраста:

- Знаете, недавно встречался с людьми. Они сами поднимали тему повышения пенсионного возраста. Могу отметить, что белорусы крайне возмущены. Особенно женщины. Они клянут Лукашенко на чем свет стоит. Будут ли в Беларуси протесты как в России? Кто его знает... Вроде, тихо-тихо, а ведь может вспыхнуть в любой момент. Если женщин задеть за живое, то они за себя будут стоять!

Меня же лично возмутило недавнее заявление министра труда Костевич о том, что «60 лет для мужчины - не возраст».

Хочу сказать чиновникам: не судите по себе! Не нужно сравнивать работу на производстве и вашу. Естественно, что со своими финансовыми возможностями чиновники могут прожить намного дольше, чем работающие на предприятии, которым зарплаты хватает лишь на то, чтобы выжить: купить продуктов, оплатить коммуналку. На хорошие лекарства уже средств не хватает. Получается, человек фактически не доживает до 60 лет. Если повысят пенсионный возраст, то просто некому будет получать пенсию. Вообще, мне кажется, государство этого и добивается. Власти просто не намерены выплачивать заслуженные тяжким трудом пенсии. Для этого и повышают пенсионный возраст.

Они не хотят делать накопительную систему, как в цивилизованных странах. Когда после смерти деньги достаются семье. У нас же все остается, даже не скажу государству, потому что государство - это мы с вами. А мафии у власти.