Иностранцы перевели из Германии почти 18 миллиардов евро 2.07.2018, 13:29

Сумма денежных переводов семьям за границу выросла в полтора раза.

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году. Как сообщила газета Die Welt (перевод – dw.com), Германия вошла в число стран, откуда осуществляется больше всего переводов. Выше ФРГ в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария.

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) высказал подозрение, что получатели социальных пособий в Германии часть своих денег также отправляют родственникам в страны происхождения. Фронмайер подчеркнул, что развитие в других странах не может проводиться за счет немецкой социальной системы. АдГ потребовала запретить мигрантам переводить в другие страны деньги из своих пособий. В партии "Союз-90"/ "зеленые" считают при этом, что денежные переводы вносят свой вклад и в борьбу с причинами массовой миграции. "Беженцы дают жизненные перспективы людям в своих странах, тем самым удерживая их от опасного мигрантского пути в Европу", - заявил представитель "зеленых" Уве Кекериц (Uwe Kekeritz).