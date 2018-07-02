Марадона хочет приобрести в брестское «Динамо» Ирвинга Лосано 1 2.07.2018, 13:48

Ирвинг Лосано

Фото: Carlos Cuin/Jam Media/Getty Images

Футболист стоит 40 миллионов евро.

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона сообщил о том, что хотел бы приобрести для белорусской команды 22-летнего мексиканского полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано.

«Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Но нет проблем, это можно обсуждать», – сказал Марадона в рамках своей программы на Telesurtv, сообщает Onefootball.com.

Сообщается, что к Лосано проявляет интерес «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Сообщалось, что клуб из Эйндховена готов продать хавбека не менее чем за 40 миллионов евро.