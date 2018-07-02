Видеохит: Пес «играет» в бильярд 2.07.2018, 13:52

Животное своеобразно закатывает шары в лузы.

Видеоролик, который многие зрители посчитали очень забавным и милым, показывает пса, полюбившего играть в бильярд, сообщает сайт 120.su.

Конечно, животное не может удержать в лапах кий, да и правила бильярда для него слишком сложны, так что оно просто бегает по столу, закатывая шары в лузы — и можете быть уверенными, что пёс не бросит это занятие, пока стол не окажется совершенно чистым.

Хозяева четвероногого любителя бильярда, снявшие его игру на видео, признались, что готовы смотреть на забавы любимца часами.