В Британии изучают новые данные о связях крупнейшего спонсора Brexit с РФ 2.07.2018, 13:57

Бизнесмен получал от посла России выгодные предложения по золотым и алмазным приискам.

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью изучает новые доказательства наличия связей с РФ у бизнесмена Аррона Бэнкса, который был крупнейшим донором кампании за выход страны из ЕС.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, правоохранители получили информацию из электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

Письма говорят о том, что Бэнксу во время кампании за Brexit предложили три сделки, связанные с российским бизнесом, то есть на две больше, чем считалось ранее. В их числе - золотые прииски в Гвинее и прибыльная доля от приватизации алмазодобывающей компании "Алроса".

Одну из сделок предложил директора банка, закрытого в 2014 году, на фоне подозрений в отмывании денег в России.

Бэнкс уверяет, что не участвовал ни в одной из этих сделок. Однако инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit Джима Меллона все-таки заключил соглашение с "Алроса" ниже рыночной цены.

В прошлом месяце The Sunday Times сообщила, что у Бэнкса было три встречи с российским послом. В эти выходные он был вынужден признать четвертую встречу с Яковенко в 2016 году.

Ранее Бэнкс также признал, что передал послу РФ в Лондоне телефонный номер команды Дональда Трампа после его победы на выборах в США.