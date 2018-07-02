Диды забивали 8 Аркадий Бабченко

2.07.2018, 14:48

2,318

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Дело не в Путине. Не в спорте, который у вас «вне политики».

Когда случился крымнаш, страна в четырнадцатом году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой и с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать. «Ра-си-я! Ра-си-я! Па-бе-да! Крымнаааш!»

То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне. Вам просто не видно, потому что у вас глаза залиты очередным Величием, на этот раз фтбольным, но со стороны это вызывает такое же шевеление волос на загривке, потому что смотришь на вас сейчас и не можшь не вспоминать про четырнадцатый год, и страшно становится оттого, что понимаешь — разницы-то нету… Ну вот не видно разницы между вами сейчас, и между теми тогда.

«Ра-си-я! Ра-си-я! Па-бе-да! Акинфееееев!»

Ровно те же стекляные глаза, ровно то же стадное веселье, ровно та же «Пабедаааа!» Ровно те же совершенно инфантильные отмазки-оправдания.

Дело не в Путине. Не в спорте, который у вас вне политики. У вас, в принципе, вообще все вне политики — спорт, искусство, война. Вас презирают не за это.

Вас презирают за очередное победобесие. Не важно, какое — крымнашисткое ли, девятомайское ли, футбольное ли. В одно из них вы все равно свалились. Вляпались. Крымнаш прошли, девятое мая прошли, а футбол — не пережили.

И вот вы уже скачете единой россиянской массой, обнявшись со всей крынмашисткой имперской мразью, под одними флагами, раскаршенные в одни цвета, объединенные радостью одной общей победы, орете «наши победили», и «наши» у вас с теперь общие с ними, а не с нами, гордитесь одной и той же страной — неотличимые до степени смешения.

Вас не отличить, понимаете?

Ра-си-я! Ра-си-я! Па-бе-да!

Диды забивали.

И, глядя на вас сейчас, становится понятно, что вы обязательно вляпаетесь и в очередное новое победобесие. Какой-нибудь «Северный поток», который тоже будет вне политики и которым вы будете гордится. Или война за Арктику. Или сбитый американский истребитель.

Вляпаетесь, вляпаетесь. Обязательно. Сегодня вы это доказали нагляднее некуда.

И происходит это с вами по всему миру. Редактор журнала, разгромленного путинской властью, сидит сейчас в Вашингтоне, уехав от этой самой власти, и пишет в ленте «Акинфеев — герой России!»

Акинфеев. Доверенное лицо этой самой власти. Разгромившей её журнал. Её герой. Её России.

У вас потрясающая избирательность, друзья мои. В футбол победили «наши», а Донбасс бомбят «не наши». Гибкость позвоночника и вариативность мышления — это то, что меня всегда в вас восхищало. Тут играем, тут не играем. Мухи тут, котлетки вон там. Десять тысяч трупов отдельно, «Ра-си-я! Пабе-да!» отдельно.

Коллаж с поросенком Петром можно уже переделывать — вместо Сталина на стенку можно повесить символ ЧМ 2018 — и это будет стопроцентно про вас (кстати, если кто сделает — киньте в комменты, я им пост проиллюстрирую).

Этот чемпионат кристаллизовал рейх. Всё. Произошло то, что и должно было произойти. Больше нет никакой оппозиционной России. Есть единый российский рейх, в котором одни граждане просто немножко недовольны повышением пенсий и войной на Донбассе.

Но все они гордятся победой сборной своего рейха, неотличимые до степени смешения.

"Ра-си-я! Ра-си-я! Нааааашииии! Паабедааа!"

И удивляются, почему их посылают — теперь уже всех скопом. Не пытаясь уже ковыряться и рассортировывать.

Да вот поэтому.

Вы сами выбрали себе «наших»

Вместе с ними и идите.

Россия, вперед.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»