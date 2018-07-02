Несколько советов, как правильно загорать 1 2.07.2018, 14:50

У летних солнечных ванн масса плюсов.

Ультрафиолет повышает уровень серотонина (здравствуй, прекрасное настроение!), способствует выработке витамина D (привет, драйв и крепкие зубы!), улучшает иммунитет (прощайте, простуды!). К тому же загар — это просто красиво, пишет сайт healthinfo.ua.

Чтобы взять от солнца только плюсы и свести к нулю минусы вроде риска получить солнечный ожог, постареть раньше времени или заработать рак кожи, нужно правильно загорать:

1. Купите солнцезащитный крем

Это первое и ключевое правило здорового загара. Медики, которые крайне плохо относятся к загару, не устают повторять: ультрафиолет приносит больше вреда, чем пользы. Так что надо избегать длительного нахождения на солнце.

Если же это не вариант, важно защитить кожу хотя бы от наиболее опасных ультрафиолетовых лучей — UVB-типа. Эти коротковолновые лучи ещё называют жгущими: они содержат много энергии, за счёт которой вызывают покраснения, солнечные ожоги и рак.

Солнцезащитные кремы разрабатываются по большей части именно для того, чтобы спасти тело от излишне жёсткого UVB-излучения. Не пренебрегайте этой защитой.

На скорость появления загара средства с SPF не влияют. Они только увеличивают время, которое вы можете провести на солнце без вреда для кожи.

Чтобы крем сработал, нужно:

Наносить его как минимум за 20 минут до выхода на солнце. Так санскрин впитается и надёжно защитит в том числе и более глубокие слои кожи.

Обновлять крем раз в два часа или с периодичностью, указанной на упаковке.

2. Будьте готовы загорать постепенно

Даже не пытайтесь поймать все солнечные лучи за короткие выходные. «Шоколадкой» за такой срок вы вряд ли станете, а вот риски для здоровья серьёзно увеличите. И вот почему.

Меланин — тот тёмный пигмент, который и придаёт коже шоколадный или бронзовый оттенок, — это на самом деле инструмент, с помощью которого наш организм защищается от убийственного для него ультрафиолета. Меланин создаёт вокруг клеток кожи своеобразный защитный барьер, рассеивающий опасные UVB-лучи.

Пока меланина мало, клетки беззащитны и легко мутируют под действием УФ. Солнечный ожог, который зарабатывают светлокожие люди, — это первый признак повреждения молекул ДНК, чреватый как минимум ускоренным старением, а как максимум — развитием меланомы.

Поэтому старайтесь, с одной стороны, накапливать меланин, раздражая кожу солнечным светом. А с другой — делайте это так, чтобы не повредить клетки.

Идеально — знакомить кожу с ультрафиолетом постепенно.

В первый день загорайте 10–15 минут до обеда и 15–20 минут после него.

Каждый день прибавляйте к указанному времени минут по 10. Только не давайте коже краснеть. И не забывайте о солнцезащитном креме!

3. Подготовьте кожу к загару

Чтобы коже было проще накапливать меланин, равномерно и постепенно темнеть, стоит тщательно очистить её от загрязнений и омертвевших клеток.

Можно использовать магазинный или самодельный (например, из чуть размоченных в воде овсяных хлопьев быстрого приготовления) скраб для тела или ограничиться массажем с помощью отшелушивающей перчатки.

Но не усердствуйте. Достаточно очищать кожу таким образом раз в неделю-полторы.

4. Не выходите под солнце в середине дня

Принцип прост: чем больше прямых солнечных лучей попало на кожу, тем большую дозу ультрафиолета она получила.

По данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), максимум излучения попадает на Землю между 10:00 и 16:00. Если вам дорого здоровье кожи и организма в целом, в это время на солнце лучше не показываться.

А если уж показались, постарайтесь сократить время пребывания, использовать солнцезащитные кремы и прикрывать тело одеждой.

Самый безопасный загар приобретается до 10:00 и после 16:00.

5. Отправляясь на пляж, выпейте чашечку зелёного чая

Защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета можно не только снаружи, но и изнутри. Существуют продукты6, которые помогают коже противостоять УФ-повреждениям. За счёт высокого содержания антиоксидантов они приостанавливают процесс разрушения и мутаций клеток.

Итак, вам помогут:

Рыба, богатая жирными кислотами омега-3. Скумбрия, сельдь, тунец, сёмга, лосось и так далее.

Также можно принимать омегу-3 в виде биодобавок.

Красные и оранжевые фрукты и овощи. Апельсины, грейпфруты, абрикосы, морковь, томаты, красный и оранжевый перец.

Чёрный шоколад.

Капуста. Обычная, цветная, пекинская, брокколи — любой овощ семейства крестоцветных.

Зелень. Петрушка, базилик, шалфей, розмарин, а также тёмная листовая зелень вроде шпината.

Зелёные и чёрные чаи.

Существуют и продукты, которые, напротив, повышают риски от пребывания на солнце. Например, цельное молоко, сыр и йогурт перед выходом на пляж лучше не употреблять.

6. Умейте останавливаться

Как правило, производство меланина заканчивается через 2–3 часа после выхода на солнце. Поэтому бессмысленно загорать целый день.

Лежание у бассейна дольше 2–3 часов не сделает вас более загорелым, а лишь увеличит риск повреждения кожи.

Кроме того, есть данные, что затянувшееся пребывание на солнце не повышает, а, напротив, снижает уровень витамина D.

7. Увлажняйте кожу после загара

Вам может нравиться шоколадный цвет. Но вот организм воспринимает избыток меланина в клетках как сигнал о повреждении кожи и стремится как можно быстрее сбросить подпорченную «шкурку». Верхний слой загоревшей кожи становится суше — так телу проще отшелушить пострадавшие клетки.

Чтобы не потерять загар раньше времени, ежедневно и тщательно увлажняйте кожу и постарайтесь не использовать скрабы и избегать активного массажа мочалкой.