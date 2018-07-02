В Польша начала действовать программа «Хороший старт» 2.07.2018, 15:28

Фото: Sławomir Kowalski

За неполные двое суток заявки на участие в ней подали более 90 тысяч семей.

Более 90 тыс. семей подали заявки на участие в правительственной программе «Хороший старт». Как передает «Радио Польша», об этом сообщил вице-министр семьи, труда и социальной политики Бартош Марчук.

Политик напомнил, что заявки на школьные пособия в размере 300 злотых (около 70 евро) могут подавать родители учащихся начальных, средних и старших классов.

«Это школьники в возрасте от 7 лет – то есть первоклассники – до 20 лет в случае учеников выпускных классов техникумов и лицеев. Из этого правила есть два исключения – 6-летние ученики первых классов, а также ученики с ограниченными возможностями, которые смогут рассчитывать на школьные пособия до 24 лет», - сказал вице-министр.

Прием заявок на участие в программе «Хороший старт» начался 1 июля. С 1 сентября в рамках проекта каждый ученик сможет получить 300 злотых (70 евро) на покупку книжек и школьных принадлежностей.