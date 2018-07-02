На Филиппинах снайпер убил мэра города 2.07.2018, 15:27

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Фото: Facebook

Мэр города Танаван поддерживал президента Дутерте в его борьбе с наркотиками.

Мэр филиппинского города Танаван Антонио Халили был убит снайпером во время торжественной церемонии поднятия флага у здания городского совета. Об этом сообщает CNN.

По данным местной полиции, пуля попала мэру в грудь.

Момент покушения попал на любительское видео. В ролике видно, что Халили стоит вместе с государственными служащими, звучит национальный гимн. Затем камера отворачивается от мэра, дальше слышен звук выстрела, через несколько секунд начинается паника. Правительственный служащий Джерри Ларешма, снявший видео, рассказал, что было неясно, откуда был произведен выстрел. По его словам, Халили получал угрозы смерти из-за его политики, направленной против наркоторговли.

Лечащий врач мэра Александр Карандан уточнил, что Халили умер менее чем через час после ранения.

Халили поддерживал президента Дутерте в его борьбе с наркотиками. В результате тысячи наркопотребителей и торговцев были застрелены полицией. Халили в 2016 году называл себя «гордым сторонником Дутерте» и его спорной политики.