Российское светлое пиво сравнили со сваренным в Чехии 2 2.07.2018, 15:37

Эксперимент пообещали продолжить.

«Роскачество» сравнило пиво одного чешского бренда, произведенное в России и за рубежом. Несмотря на значительную разницу в цене, показатели качества оказались почти одинаковыми, утверждают эксперты организации

Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенное в России и за рубежом, находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются. К такому выводы пришли эксперты «Роскачества». Итоги исследования есть в распоряжении РБК.

В частности, специалисты организации в ходе эксперимента проанализировали аналогичные виды пива Krušovice Světlé Royal, сваренное в России, и Krusovice Imperial, произведенное в Чехии. По результатам физико-химических и органолептических испытаний показатели качества обоих напитков оказались практически на одном уровне.

Так, по данным исследования, в обоих случаях массовая доля соложеных продуктов (качество и количество солода, которое в России нормируется Федеральным законом №171) превысила 80%. Кислотность и pH, показывающие, как проходит процесс брожения в пиве, оказались в обоих образцах на одном уровне. «Если кислотность слишком высокая, а pH низкий, это означает, что пиво перебродило: в таком случае оно будет слишком кислым. Низкая кислотность и высокий pH говорят о том, что пиво не добродило — у такого напитка вкус будет невыраженным», — разъясняют специалисты.

Кроме того, и в российском, и в чешском светлом пиве не содержатся искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.

Таким образом, делают вывод эксперты «Роскачества», место производства пива одного бренда на качество готового продукта не влияет. «Качество пива зависит от культуры производства, умения производителя наладить все производственные процессы, включая контроль входного сырья, таким образом, чтобы избежать технологических сбоев — при которых может нарушиться заданный процесс брожения», — пояснила заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева.

Как отмечают в «Роскачестве», представитель производителя пояснил, что эти два светлых пива из разных стран почти идентичны по рецептуре. Расхождения в цене он объяснил именно местом производства: локализация производства пива Krušovice в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта.

Для сравнения: цена за банку российского пива Krušovice составляет 63 руб., в то время как цена за банку чешского — 130 руб., отмечает «Роскачество».

В организации пообещали продолжить проводить сравнительные испытания одинаковых марок товаров, произведенных в России и в других странах.

Кроме этого, эксперты проверили, зависит ли качество пива от тары и попадают ли из нее в напиток вредные вещества. «Потребители могут без опаски выбирать светлое пиво в любой упаковке», — делает вывод «Роскачество». «По результатам лабораторных испытаний на показатели миграции вредных веществ из тары ни одного отклонения выявлено не было», — отметили эксперты.