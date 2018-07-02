Жена блогера из Калинковичей: Мой муж по-настоящему борется с коррупцией 1 2.07.2018, 15:47

Виталий Манько

Фото: «Белсат»

18 суток Виталий Манько держит в тюрьме голодовку протеста.

В Минске состоялась пресс - конференция с участием жены блогера и предпринимателя из Калинковичей Валентины Манько, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, Виталий Манько был взят под стражу 4 июня текущего года и помещен в СИЗО в Гомеле. 18 суток он держит в тюрьме голодовку протеста. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды и неуплате налогов с прибыли. Валентина рассказала об обстоятельствах задержания, о следствии и предпринимательскую деятельность мужа, которую ему следствие ставит в вину.

Блогер Виталий Манько известный в Калинковичах своей правозащитной деятельностью, он помогал обычным людям отстаивать свои права, критиковал руководство района и милицию. YouTube канал Виталия Манько имеет 8 тыс. Подписчиков, пользуется популярностью среди местных жителей, видеоролики имеют много просмотров и активно комментируются.