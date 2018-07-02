Шулерский спорт 1 Игорь Эйдман

2.07.2018, 15:50

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Игорь Эйдман

Рано или поздно мухлеж вокруг ЧМ-2018 вскроется.

Еще задолго до начала ЧМ по футболу я писал, что перед российскими чиновниками и чекистами поставлена задача обеспечить России как можно лучший результат на чемпионате. И они будут добиваться этого любыми криминальными методами. Судя по всему, так и происходит.

Элементарная логика. Есть неоднократно разоблаченный шулер - российский спорт. Не так давно его поймали за руку в Сочи и потом долго били. Однако сейчас лохи из разных стран зачем-то опять сели с ним играть. Причем на его территории, в его шулерском притоне. Он естественно выигрывает. Никогда не поверю, что шулер перевоспитался и стал выигрывать честно. Такого в принципе не бывает. Как поется в блатной песне: «воровка никогда не станет прачкой». Шулер может сменить мошеннические приемы, свою крапленую колоду карт, но от мухлежа, как основного жизненного принципа, он никогда не откажется.

Мы не знаем какие сейчас шулерские методы применяются: допинг, химия, подкуп судей, давление на соперников или что-то иное. Но в том, что опять мухлюют, у меня никаких сомнений нет. Они по другому просто не умеют. Сочинская Допингиада это убедительно доказала. Рано или поздно мухлеж вскроется. Тогда будет грандиозный скандал, который может привести к отмене результатов этого позорного чемпионата.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»