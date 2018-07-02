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Свечи под дождем: Сильный фоторепортаж из Будслава

  • 2.07.2018, 15:59
Фото: catholic.by

Будславский фестиваль утонул в дожде едва ли впервые за последнее десятилетие паломнической истории.

«Девиз нынешнего салезианского паломничества был «Господи, дай мне этой воды», — вот Господь Бог и услышал», — шутит в социальных сетях мать одного из паломников.

Молодых участников паломнического движения иногда укоряют в недостатке глубокой веры, в преобладании шумного времяпрепровождения, а не тихой молитвы, пишет сайт krynica.info.

Многочасовой непрерывный дождь, во время которого многие из паломников участвовали в Святой мессе на улице, так как в санктуарии Матери Божией Будславской всем не хватило места, стал дополнительным свидетельством искренности устремлений молодых людей к Господу и Божией Матери.

Промокшие дождевики (несравнимые по качеству с плащами ОМОНовцев, которых в этом году было более чем когда-либо), мокрая плитка, по которой молодежь шла на коленях к Иконе, очевидное отсутствие условий для «танцев» (в чрезмерности которых тоже в последнее время укоряют программу Будславского фестиваля) — это тоже Будслав.

В Мессе для паломников, которую возглавил епископ-помощник Гродненский Иосиф Станевский, участвовало множество людей, которым пришлось приложить усилия, чтобы преодолеть расстояние по размокшей дороге от палаточного городка к святыне. Кто-то уезжал сразу после Мессы, промокнув вконец и использовав все комплекты сухой одежды, мастера разочарованно сворачивали товар, чтобы уберечь изделия, волонтеры наспех спасали от толщ воды электроаппаратуру.

Но тысячи людей остались до конца праздника, чтобы пройти под зонтиками в ночной процессии со свечами, иллюстрируя слова архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возглавил кульминационную Святую мессу: «Мы здесь, потому что мы хотим Бога».


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