Как правильно организовать свой отпуск 2 2.07.2018, 16:26

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Пять важных правил.

Автор статьи Клаудио Араос, который 20 лет посвятил поиску топ-менеджеров для ведущих мировых компаний и отточил умение разбираться в людях почти до совершенства, рассказывает о правильной организации своего отпуска, прибегая к интересным примерам, пишет сайт forumdaily.com.

«Человек, действительно умеющий жить, не проводит границу между своей работой и игрой, своим трудом и отдыхом, своим духом и телом, своим образованием и увлечениями. Он едва ли отличает одно от другого. Он просто стремится к идеалу в любом деле, чем бы ни занимался, оставляя других гадать, работает он или развлекается. Для себя он всегда остается тем, кто делает и то, и другое одновременно», мне нравится эта цитата Лоуренса Джекса.

Это высказывание характеризует вдохновленных жизнью, счастливых и успешных профессионалов, которых я знаю. Основной его посыл прост: найдите работу, которую вы полюбите, — ту, что позволяет вам реализовывать себя и раскрывает ваши таланты, и вы не будете работать ни одного дня в своей жизни. Но тем не менее, имейте в виду, что мы должны подходить к вопросу отдыха столь же тщательно, как и к выбору своей профессии, и использовать это время так, чтобы вернуться в свой офис, став чуточку лучше, чем вы были, покидая его.

Возьмем, например, моего друга Джона, бывшего главу и председателя совета директоров консалтинговой компании, который сейчас занят в ряде социальных проектов. Он рассматривает отпуск как способ очистить и перезагрузить свой мозг, для чего в последние 25 лет он вместе со своей женой и тремя другими парами начал ходить в походы. В течение недели компания бродила по горам, национальным паркам и природным запасникам, разбиваясь на разные пары каждый день, чтобы каждый имел возможность пообщаться с другим человеком. До того как уйти в отставку со своего поста гендиректора, он постарался несколько раз подряд взять такого рода тайм-ауты до проведения глобальной партнерской встречи, поскольку обнаружил, что так его идеи, инициативы и даже выступления становятся более структурированными, яркими, точными и в результате оказывающими большое влияние на аудиторию, даже если он тратил много времени на подготовку таких презентаций.

Для Ричарда, уважаемого ученого и признанного авторитета в области психологии лидерства, отпуск — вещь также серьезная. Он и его жена постоянно меняют способы времяпрепровождения. Раз или два в год они выезжают на «обучающие каникулы» в места, которые им плохо известны. Они исследуют все самые знаменитые достопримечательности и рестораны в избранном пункте назначения, педантично планируют маршрут и нередко заказывают экскурсовода или водителя, если никто из них не говорит на местном языке. Находясь там, они действительно погружаются в атмосферу, изучают все и проводят время, разговаривая с местными жителями.

Плотный график своей работы они разбавляют двумя видами отпуска: раз в год остаются в спокойном, интересном пляжном бутик-отеле (но не отеле, предназначенном для семейного отдыха), в который они берут только книги, солнцезащитное снаряжение и снаряжение для подводного плавания, а также частенько посещают свой собственный загородный дом, чтобы просто расслабиться: никаких гостей или работы, только размышления о жизни и уход за садом.

Чему же мы можем научиться с точки зрения организации своего отдыха у этих людей?

1. Двигайтесь вперед и набирайтесь опыта. Эволюционная наука утверждает, что наше образное мышление и фантазия развивались не тогда, когда мы слонялись без дела, а тогда, когда работали. Наши предки постоянно перемещались с места на место. И нам также следует проводить наш отпуск, особенно тем из нас, кто работает в перегруженном режиме с постоянными встречами и конференциями изо дня в день.

2. Найдите умиротворяющий и красивый пейзаж вокруг. Природа не только помогает вам прислушиваться к своему внутреннему голосу, она может вдохновить вас на новые цели и желания. Мы с моей женой Марией путешествовали по Кастилии-Ла-Манче, когда решили переехать из Мадрида в Буэнос-Айрес, чтобы мне удалось совершить самый важный и удачный карьерный поворот в моей жизни.

3. Общайтесь с разными интересными людьми. В одной из записей Леонардо да Винчи был обнаружен список дел, состоящий из 15 заданий. 8 из таких «дел» подразумевали разговоры с другими людьми и 2 — чтение книг интересных ему авторов. Самые успешные люди на самом деле очень любознательны, умеют работать в коллективе и постоянно ищут новые знакомства и новых друзей, даже находясь в отпуске.

4. Будьте готовы что-то вкладывать. Многих из нас привлекают материальные ценности. Мы постоянно тратимся на покупку домов, машин, одежды и прочих вещей, которые со временем утрачивают для нас свою прелесть и даже приносят разочарование, погружая в вечную рутину. Нам следовало бы больше уделять внимания впечатлениям и новому опыту, ведь, согласно исследованиям, это шанс научиться чему-то новому и вырасти как личности. Качественный отдых — лучшая инвестиция, которая троекратно окупится в будущем.

5. Продумывайте план отдыха. Не оставляйте все «на потом» и не допускайте случайностей. Продуманный перелет, удачное размещение в отеле, место за столиком в ресторане и спланированный маршрут в отпуске гарантируют вам приятные каникулы. К тому же, готовиться к отпуску всегда приятно. Просто представьте, что вы будете делать, какие места для себя откроете, чем будете заниматься — все это поможет вам с головой окунуться в отдых, забыть обо всем и полностью перезагрузиться, чтобы найти в своей голове место для новых незабываемых впечатлений.