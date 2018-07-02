Лучший полузащитник чемпионата Беларуси может продолжить карьеру в «Карпатах» 2.07.2018, 16:28

Александр Нойок

Александр Нойок рассказал о вариантах трудоустройства.

По сведениям pressball.by, экс-полузащитник минского "Динамо" Александр Нойок рассматривает возможность продолжения карьеры в украинских "Карпатах". Однако это лишь один из возможных вариантов.

"В ближайшее время стану заниматься трудоустройством. Есть ряд предложений — вернуться на родину, переехать в Венгрию, в Болгарию. Можно хоть завтра приезжать на сборы. Но пока буду думать. Надеюсь, все получится быстро. А возможно, какое-то время придется провести без команды. Что ж, тогда настанет небольшой отпуск", — сказал сам Нойок в интервью корреспонденту pressball.by Егору Бачило.