Bloomberg: Российский рубль - самая слабая валюта на постсоветском пространстве 3 2.07.2018, 17:00

Фото: reuters

По итогам первого полугодия украинская гривна оказалась самой сильной.

По итогам первых шести месяцев 2018 года российская национальная валюта оказалась самой слабой на постсоветском пространстве по отношению к доллару. Об этом пишет сайт gordonua.com со ссылкой на агентство Bloomberg.

За шесть месяцев рубль подешевел к доллару на 8,64%. Агентство отмечает, что одни из основных факторов такого падения курса – введенные в отношении РФ санкции и ужесточение денежно-кредитной политики США. Лучшие показатели среди постсоветских стран – у украинской гривны (рост 7,14%) и грузинского лари (+6,10%).

По итогам первого полугодия гривна возглавила список валют, которые больше всего в мире укрепились относительно доллара. По состоянию на 2 июля курс рубля к доллару составляет 62,75 руб./$, сообщается на сайте Центробанка РФ. НБУ установил на 2 июля курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,33 грн/$.