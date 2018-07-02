Пара из Гродно: Наш флаг - бело-красно-белый 6 2.07.2018, 17:44

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«Минскреклама» без разрешения использовала фото гродненцев, пара требует снять плакаты.

Виктория и Михаил Петрусевичы из Гродно год назад устроили свадьбу в традиционном стиле, пишет hrodna.life.

Снимал ее гродненский фотограф Сергей Морозов. 29 июня пара узнала, что их фото «гуляет» по Минску на как минимум двух рекламных конструкциях. Согласия на это не давали ни пара, ни фотограф.

Петрусевичы возмущаются по нескольким причинам. Во-первых, они считают это вмешательством в личную жизнь. Во-вторых, им не нравится, что фото изменили, добавив к нему государственный флаг и надпись.

«Так можно и свастику какую добавить к твоему фото, и использовать его», — говорит Виктория журналисту. Пара считает своим флагом бело-красно-белый и не хочет, чтобы их фото было помещено под красно-зеленым. По их словам, Сергей Морозов также не давал согласия на размещение фотографии.

«Действительно, для подготовки сюжета социальной рекламы» Беларусь — страна счастья" дизайнером государственного предприятия «Минскреклама» для этого сюжета была взята фотография из общего доступа в интернете. На ней содержится пара из Гродно в национальных костюмах. В настоящее время предприятием ведется работа по устранению нарушений, связанных с авторскими правами", — рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Как выяснилось, «работа по ликвидации нарушений, связанных с авторскими правами» свелась к телефонным звонкам директора рекламного агентства с просьбами заключить с ними договор задним числом и получить за это деньги. Виктория и Михаил отказались.

Не уберут — придется наказать

Пара согласно мирно разрешить конфликт. Они хотят, чтобы плакаты убрали как можно быстрее. Если их не уберут до 3 июля, пара хочет принципиально наказать «Минскрекламу» и защитить авторские права.