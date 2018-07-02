Матвей Ганапольский: Путин и мобила 5 2.07.2018, 17:55

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Россия возвращается в мое детство.

Вспоминаю проклятые ельцинские годы — годы без Путина, без стабильности, и без патриотизма. Тогда свобода была в такую же диковинку, как и первые мобильные телефоны. Тогда телефоны нужно было регистрировать, и к большой цветной импортной коробке прилагалась маленькая, закатанная в пластик, бумажка, на которой и был номер регистрации, пишет российский публицист Матвей Ганапольский для сайта «Эхо Москвы».

Уже тогда эта регистрация была полной фикцией, ибо там стояло название какой-то вымышленной организации, либо фамилия человека, которого ты никогда не знал.

Потом эти глупые регистрации отменили, и дело было закрыто. Я воспринял это с радостью, потому что отец рассказывал мне, как ещё до моего рождения он ходил регистрировать наш радиоприемник «Урал», а потом, уже на моей памяти, мы ездили регистрировать наш первый телевизор «Рубин».

Я помню, как мы заполняли анкету, где указывалась фамилия отца и наш точный фамильный адрес. Я спросил отца, зачем это нужно, и он объяснил, что время сейчас (а тогда были 60-е годы) тревожное. Вокруг враги. И если они на нас нападут, то будет приказ, и мы сдадим наши радиоприёмники и телевизоры куда следует, чтобы враги не рассказывали нам всякое, ненужное.

Это было в моём детстве, во Львове, и новость о том, что путинские ребята предлагают регистрировать уже не только sim-карты, но и телефоны, вызвало у меня приступ прекрасной ностальгии. На меня вдруг вдохнули КГБ-шные, советские времена, когда одуревшая власть жила исключительно войной, и гнала туда пинками своих граждан.

Я рад, что Россия возвращается в моё детство. Вдумайтесь, какие наступают весёлые времена. У граждан миллионы телефонов, огромная часть из них куплена на каких-то китайских распродажах, часть собрана из каких-то кусков. Телефоны везут из Америки, Дубаев, Берлина. Чёрный рынок телефонов в несколько десятков, а то и сотен, раз превышает официальный.

Теперь представляем, как это будет: на улицу выйдут ряженные казаки, которые будут заставлять граждан выворачивать карманы и требовать показать телефон и регистрационную карточку. Тех, у кого не будет карточки, будут бить плётками, но потом плётками будут бить самих казаков, потому что серые телефоны найдут и у них.

Проверять регистрацию поручат титушкам и верным Кремлю мотоциклистам. Потом всей этой шушере нужно будет для Кремля написать отчёт, но поскольку сейчас мобильники имеют все граждане России, кроме одного человека, то они напишут: «Проверили всех, кроме Путина, но ему верим».

Гражданам предстоит увлекательное стояние в длинных очередях, чтобы зарегистрировать телефон, снять его с регистрации, или принести справку из полиции, что ты его потерял. И точно так же, как сейчас, под футбольной наркотой, народ радуется повышению пенсионного возраста, все будут радоваться регистрации телефонов.

Жаль лишь я не испытаю этой умилительной радости, потому что живу в другой стране, где конечно издеваются на людьми, но не до такой степени.