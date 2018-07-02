На люках на Комсомольской слово «Минск» написали с ошибкой 8 2.07.2018, 18:26

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Фото: 3df.by

Коммунальщики-полиглоты умудрились сделать ошибку в названии столицы.

Мы сообщалось ранее, новые вывески на Комсомольской сделали с ошибками. Оказалось, что с люками на обновленной улице тоже не все в порядке, передает the-village.me.

Основатель tut.by Юрий Зиссер написал у себя на странице в Facebook: «На новых люках по улице Комсомольской в Минске буквы в слове «Минск» на идише и арабском языках следуют задом наперед, то есть «ксним». Браво коммунальщикам-полиглотам!».

Позже он добавил: «Знаток арабского написал: в арабском письме буквы соединяются, чтобы писать слева направо, его бы пришлось отзеркалить. Тут видно, что арабские буквы не соединены просто потому, что это невозможно в неправильную сторону. В правильном порядке будет مينسك — и вот они все соединены».