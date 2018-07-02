Нефтяные компании скупают станции зарядки электрокаров 1 2.07.2018, 18:51

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Они готовятся к отказу от топлива.

Развитие рынка электрокаров привел к соперничеству между производителями топлива и коммунальными предприятиями. Крупнейшие нефтяные компании, которые целый век зарабатывали на продаже топлива, теперь намерены развивать сектор электроэнергетики. Такие же планы и у поставщиков электроэнергии. Нефтяные компании понимают, что если они упустят этот рынок, то потребность в их услугах в будущем значительно снизится, передает republic.ru.

Продажи бензина в прошлом были основой их бизнеса, но аналитики предсказывают замедление, а затем и снижение спроса на топливо. Причина этому – повышение сознательности водителей о выбросах и их влиянии на экологию.

Спасением для них могут стать пункты зарядки электрокаров, которые, как и заправки, совместят с магазинами и кофейнями. Как отметил главный исполнительный директор подразделения BP по переработке нефти Туфан Эрджинбилджик, примерно половину валовой прибыли корпорация получает от продаж товаров, не связанных с топливом.