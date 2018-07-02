В Украине назвали имена заключенных для обмена с РФ 2.07.2018, 19:04

Украина готова обменять на своих граждан россиян, отбывающих наказание за совершенные в стране преступления.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что Украина готова обменять на своих граждан россиян, отбывающих наказание за совершенные в Украине преступления, либо же тех, чьи дела еще рассматривают суды.

2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила в парламенте список из 23 россиян, которых Киев готов обменять на удерживаемых в РФ граждан Украины. Трансляцию вел в YouTube телеканал "Прямий", передает gordonua.com.

В перечне значатся следующие фамилии: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это граждане РФ, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях на Донбассе, либо же пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – подчеркнула вице-спикер ВР.

Геращенко добавила, что получила разрешение обнародовать эти данные.