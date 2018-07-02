Торговая палата США начала кампанию против введенных Трампом пошлин 2.07.2018, 19:31

В организации считают, что эти меры могут привести к торговой войне и повредить американским потребителям.

Торговая палата США, традиционно выступающая на стороне Республиканской партии, в понедельник начала кампанию против введенных президентом Трампом торговых пошлин, передает «Голос Америки».

Поскольку некоторые ближайшие торговые партнеры США начали вводить ответные меры, подход Трампа вызвал нестабильность на финансовых рынках и осложнил отношения между Торговой палатой и Белым домом.

Новая кампания лоббистской организации, о которой первым сообщило агентство Reuters, основана на анализе по штатам, на базе которого Торговая палата стремится доказать, что Трамп рискует развязать торговую войну, которая больно ударит по кошелькам американских потребителей.

«Администрация рискует подорвать экономический прогресс, для достижения которого потребовалось столько усилий, – заявил глава Торговой палаты Том Донахью. – Мы должны добиваться свободной и честной торговли, но это не тот метод, который следует применять».

Торговая палата, насчитывающая 3 миллиона членов, исторически всегда тесно сотрудничала с президентами-республиканцами и приветствовала проведенное Трампом сокращение налогов для бизнеса, однако растущая напряженность в сфере торговли привела к расколу с президентом.

Трамп ввел многомиллиардные тарифы в отношении Китая, Канады, Мексики и ЕС, заявив, что такие меры необходимы для компенсации торгового дисбаланса.

Другие страны уже начали принимать ответные меры. В пятницу Канада дала ответ на повышение пошлин на сталь и алюминий, пообещав ввести высокие пошлины на американские товары на сумму 12,6 миллиардов долларов.

Китай, как ожидается, в июле введет 25-процентную пошлину на соевые бобы. Мексика повышает пошлины на импорт свинины. ЕС обложил пошлинами американские товары на сумму 3,2 миллиарда долларов, в том числе бурбон и мотоциклы Harley Davidson.

Анализ Торговой палаты основан на данных, полученных от Министерства торговли США, также правительственных учреждений Китая, ЕС, Мексики и Канады.

Ранее Трампа удалось убедить умерить торговые угрозы с помощью аргумента, что в результате таких мер сильно пострадают штаты, поддержавшие его на выборах 2016 года.