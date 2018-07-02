Молодой врач: Коллеги сочувствовали, когда узнавали, что мне придется работать в Борисове 1 2.07.2018, 19:42

В Борисовском районе очень сложная ситуация с закреплением медиков, особенно с высшим образованием.

По информации председателя Минской областной организации профсоюза работников здравоохранения Александра Шамаля, из 54 врачей, направленных в учреждения здравоохранения Борисовского района в 2015 году, сегодня работает только 27 (50%).

Почему так происходит? Журналист ex-press.by поговорил с одним из врачей, закончившим обязательную отработку по распределению в Борисове. Молодой специалист согласился назвать себя, но после некоторого размышления мы пришли к выводу, что сохраним его анонимность.

— Итак, почему значительная часть молодых врачей в Борисове считает дни до окончания обязательной отработки?

— На самом деле, причины у всех разные. Хотя можно попытаться вычленить какие-то общие проблемы.

— Давайте попробуем.

— Почему-то немало выпускников Гродненского университета получают распределение в Борисов. Вполне понятно их желание после отработки вернуться в родные места — Гродно, Лиду и другие населенные пункты той Беларуси, которую все еще иногда называют Западной. Там они могут рассчитывать на помощь родителей и там несколько иная ментальность и врачей, и пациентов.

— Откровенно говоря, не раз в Минской областной больнице приходилось слышать слова сочувствия, когда коллеги узнавали, что мне придется работать в Борисове. Мол, все знают, что пациенты из этого региона особые. Речь идет, мягко говоря, об уровне хамства. Оно тут зашкаливает.

— Но может не стоить обобщать? Люди-то разные. Да и от некоторых пациентов, попадавших в областную больницу после лечения в Борисове, можно услышать о том, что им тоже сочувствовали, нелестно отзываясь об уровне борисовской медицины в целом. А ведь в Борисове немало прекрасных специалистов.

— Я не претендую на истину в последней инстанции, моя точка зрения, конечно, субъективная. Но, опираясь на личный опыт работы здесь, могу утверждать, что отношение к врачам со стороны большинства борисовчан, обратившихся за помощью, скажем так, неуважительное.

— Вы нам обязаны?

— Типа того. И не только.

— Но у врача, получившего некоторый опыт после отработки, есть возможность работать в частных медцентрах и уйти от этой проблемы. Если все остальное устраивает, зачем уезжать из Борисова?

— Вы ошибаетесь. Приходилось общаться со многими коллегами, которые там работают. Они говорят, что поведение тех, кто приходит в частные медцентры, еще хуже. Мы вам заплатили, так что давайте быстро сделайте нам хорошо. А далеко не всегда по объективным причинам это возможно. И вновь конфликтная ситуация.

— Понятно. Вывод такой: борисовчане — плохие пациенты. А что еще выталкивает молодых врачей из нашего города? Может быть, проблемы с жильем? Невысокая зарплата?

— Проблема с жильем в Борисове не самая острая. Приезжие из других городов имеют возможность жить по одному в комнате в общежитиях или в арендных квартирах. Предоставляется возможность строить собственную квартиру на сравнительно приемлемых условиях. Что касается заработной платы, то она, конечно, не заоблачная, но по сравнению с тем, что получают молодые специалисты, окончившие другие, не медицинские, вузы, вполне приличная. И есть возможность работать не только на ставку, но и подрабатывать. Очень серьезный фактор, способствующий утечке медицинских кадров, — близость столицы. Именно туда устремляется большинство молодых врачей после отработки в Борисове.

— А чем привлекает столица? Красивой жизнью? Там ведь тоже съемная квартира или общежитие, да и зарплата практически такая же.

— Прежде всего Минск привлекает возможностями самореализации. Для молодого врача таких возможностей объективно больше. Можно быстрее приобретать более высокий уровень квалификации, работая бок о бок и консультируясь у специалистов высокого класса. Красивая жизнь? Но кто будет спорить с тем, что в Минске есть то, чего нет в Борисове? Театры, концертные залы, выставки, кинопремьеры — все это, в первую очередь, достается жителям столицы.

— Выходит, ничего сделать нельзя для того, чтобы молодые врачи оставались в Борисовском районе?

— Откровенно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, следовало бы больше работать с местными школьниками, особенно сельскими, которые еще только выбирают профессию. Помогать им учиться, поступать в медицинские вузы и мотивировать на то, чтобы работать после получения диплома они оставались на своей малой родине.