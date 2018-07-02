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Беларусь ратифицировала соглашение о безвизовом режиме с Китаем

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  • 2.07.2018, 20:16
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Белорусы могут приехать в Китай без визы по обычному паспорту на 30 дней.

Беларуси ратифицировала соглашение с Китаем о безвизовом режиме — соответствующий закон опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, передает euroradio.fm.

Документ был согласован обеими палатами «парламента» и подписан Лукашенко. Планируется, что китайская сторона ратифицирует соглашение в ближайшие дни и через 30 дней после выполнения всех процедур его признания новые правила начнут действовать.

В соглашении указано, что белорусы могут приехать в Китай без визы по обычному паспорту на 30 дней в одном путешествии, но не более 90 дней в году. То же самое для китайских граждан в Беларуси. Для обучения, работы и иной деятельности на территории страны придется получать специальные визы.

Безвизовый режим позволяет частные путешествия, бизнес-путешествия и командировки.


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