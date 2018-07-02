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Bloomberg: Таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото пишет о себе книгу

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  • 2.07.2018, 20:24

Произведение включает криптограмму, которая подразумевает раскрытие имен, связанных с созданием биткоина.

Неизвестный создатель Биткоина пишет о себе книгу? Такой вывод сделали в популярном медийном издании Bloomberg после публикации на веб-сайте, возможно, связанного с Сатоши Накамото, загадочного сообщения, передает altcoin.info.

На сайте подробно описывается «первый отрывок литературного произведения, состоящего из двух томов», которое обещает дать ответы на самые популярные и важные вопросы о Сатоши и Биткоине.

В истинном стиле Накамото произведение даже включает криптограмму, которая подразумевает раскрытие имен, связанных с созданием Биткоина. Однако Bloomberg News не смогли самостоятельно проверить подлинность авторства Сатоши.

Многие журналисты пытались, но так и не смогли выявить истинную личность Накамото, которая по сей день остается крупнейшим секретом в криптовалютном мире. В сообщении, опубликованной на веб-сайте, автор будущей книги перечисляет пионеров ранних исследований цифровых активов, таких как Адам Бэк, Вэй Дай, Дэвид Шаум и Хэл Финни.

Рассказывая о Сатоши, автор утверждает, что в 14 лет Накамото примкнул к киберпанкам. В их среде анонимность столь же естественна, как воздух. Когда Сатоши создал анонимную финансовую систему, он решил выбрать себе самое популярное имя в качестве псевдонима. Но никто, кроме японцев не понимал, что Сатоши Накамото — это то же самое в Японии, что и Джон Смит в США:

В любом случае книга настоящего Накамото разошлась бы миллионным тиражом среди энтузиастов Биткоина по всему миру. Похоже, что автор понимает это, заявляя, что выход книги «неизбежен».


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