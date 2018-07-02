Завтра в Беларуси ожидается до +21

Завтра в Беларуси ожидается до +211
- 2.07.2018, 20:45
3 июля ожидается облачная погода с дождями на большей части территории страны.
В ближайшие сутки, 3 июля, в Беларуси ожидается облачная погода с дождями на большей части территории. Днем местами на севере страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.
Ветер прогнозируется западный умеренным, днем — местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем — 14-19, а на юго-западе — до +21.