Завтра в Беларуси ожидается до +21 1 2.07.2018, 20:45

3 июля ожидается облачная погода с дождями на большей части территории страны.

В ближайшие сутки, 3 июля, в Беларуси ожидается облачная погода с дождями на большей части территории. Днем местами на севере страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер прогнозируется западный умеренным, днем — местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем — 14-19, а на юго-западе — до +21.