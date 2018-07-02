После протестов в Грузии полицейским подняли зарплату на $100 2.07.2018, 20:51

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Прибавку получат 13,2 тысячи сотрудников МВД Грузии.

Зарплата грузинских полицейских с 1 июля увеличилась на 250 лари (102 доллара). Прибавку получат 13,2 тысячи сотрудников МВД. Кроме того, для них пообещали начать программу строительства жилья в крупных городах страны. Об этом говорится в сообщении МВД, передает “Настоящее время”.

О повышении зарплат полицейским министр внутренних дел Георгий Гахария сообщал в ходе обращения к парламенту еще 19 июня, перед объявлением доверия обновленному кабинету министров.

Тогда министр отметил, что прибавление зарплаты на 250 лари – "это минимум, который мы можем сделать сегодня". Он также пообещал, что зарплаты полицейским будут повышаться и в будущем.

До последнего времени средняя зарплата полицейского в Грузии составляла 900 лари (367,2 доллара).

Гахария также пообещал, что в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Рустави начнется программа по строительству жилья для полицейских. "Мы уверены, что эти социальные гарантии позволят привлечь в МВД лучшую молодежь", – подчеркнул министр.

Повышение зарплат полицейским стало одним из первых шагов правительства после акций протеста в связи с убийством подростков. По данным СМИ, таким образом власти и оппозиция пытаются заручиться поддержкой сотрудников силовой структуры накануне октябрьских президентских выборов.

31 мая в Тбилиси прошла волна демонстраций в знак протеста против того, что, по словам демонстрантов, было нарушением правосудия после убийства двух подростков в декабре. Протесты прекратились после 6 июня, но возобновились 10 июня и завершились 11 июня, когда полицейские демонтировали палатки протестующих и задержали оппозиционных политиков и их сторонников.

13 июня премьер-министр Георгий Квирикашвили подал в отставку. Он объяснил свое решение "фундаментальными разногласиями" с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Еще одной причиной отставки кабинета министров стали акции протеста, состоявшиеся в Тбилиси в связи с неспособностью властей расследовать убийство двух школьников.