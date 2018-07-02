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Дарья Домрачева: Конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится

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  • 2.07.2018, 21:02

Белорусская биатлонистка поделилась мнением о будущем белорусского биатлона.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, объявившая о завершении карьеры, поделилась мнением о будущем белорусского биатлона, передает «Трибуна».

«Что касается будущего белорусского биатлона, то все в жизни развивается волнообразно. Всегда существуют спады и подъемы. Конечно, какой-то спад обозначится. Важно, чтобы этот спад послужил новому прыжку наверх», – сказала Домрачева.


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