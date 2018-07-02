Константин Боровой: Трамп ловит Путина на «блесну» 2 2.07.2018, 21:12

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Константин Боровой

Трамп Украину не обидит.

Накануне встречи с Путиным Трамп сказал о возможности признания Крыма российским: "Посмотрим". Эта фраза вкупе с другой его фразой о "русскоязычном" Крыме, а также ряд комплиментов, высказанных в адрес Кремля, дает основания для подозрений.

Может ли глава Белого дома попросту "продать", "слить", "сдать" Крым, а заодно и всю Украину Кремлю? Имеет ли Путин власть над президентом США? Почему Вашингтон и Москва считают возможным говорить об Украине без участия самой Украины?

И, наконец, что произойдет в ситуации, когда, с одной стороны, Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, а Россия, с другой, начнет распадаться?

На эти вопросы obozrevatel.com ответил российский оппозиционный политик Константин Боровой.

- Исходя из этой фразы Трампа, а также помня о другой, сказанной ранее – что Крым принадлежит России, потому что все там говорят по-русски – можно ли сделать вывод, что Путин вложил эту мысль в его голову и что он имеет какую-то власть над Трампом?

- Я думаю, что никакой власти нет. Мне кажется, что речь идет о каком-то поощрении Путина к переговорному процессу со стороны Трампа. Это то же самое, что предложение слетать на Марс вместе. "Почему бы нет? Можно обсудить". Или признать Крым.

На самом деле, для американцев проблемы Украины очень далекие. Я не говорю об украинских лоббистах в США, об украинской диаспоре. Кстати, я встречался с ними. Они поддерживают Трампа и сильно влияют на него.

Это такая "блесна". Я бы так к этому относился. Потому что Трамп единолично не может принять это решение – решение о признании Крыма за Россией. Это невозможно. Это просто для переговоров. Волноваться не стоит. Никто не будет признавать. Просто Трамп понимает, что эту тему Путин захочет обсуждать.

Хотя в том же коротком чате, который обсуждают в СМИ, Трамп говорит: "Поговорю с Путиным, он уйдет из Крыма, уйдет из Сирии".

Понимаете, Трамп – переговорщик с опытом переговоров в бизнесе. Ничего не исключается. Не исключается возможность продать любой футбольный матч. Бизнес – это всегда вопрос цены. Так же и Крым.

- То есть вы не исключаете, что в ходе переговоров с Путиным Трамп может ставить на кон Крым и всю Украину?

- Не может. Технически не может. Он не может это решить единолично. Но говорить об этом он может.

Давайте позволим ему говорить на эту тему, тем более что тут же у кремлевских начинается слюноотделение. Когда с ними говорят на их бандитском языке, они становятся мягче, более договороспособными.

Не волнуйтесь. Трамп Украину не обидит.

- Но разговоры об Украине без участия Украины – это, мягко говоря, не совсем правильно. Вам не кажется?

- Понимаете, в этом заинтересован Путин. Он создал этот прецедент как переговорную позицию.

Если отвлечься от всех эмоциональных составляющих и составляющих, связанных с гибелью украинцев, хотя от этого и трудно отвлечься – то Путин все это делает для того чтобы сохранить зону влияния, чтобы укрепить свою позицию внутри России и на международной арене. Ему нужны, так сказать, завоевания, которые можно обсуждать.

Россия – распадающаяся империя. Империи распадаются долго, но надежно. Всегда. Но когда это происходит, имеет место экспансионизм. Империи пытаются решать внутренние проблемы за счет приобретения новых территорий, проведения милитаристской политики – как сейчас говорят в России, мобилизационной.

Но в наших с вами интересах, чтобы эта империя распадалась с как можно меньшим количеством жертв.

Я уверен в том, что через несколько лет или несколько десятков лет Украина будет контролировать территорию, которую она контролировала всегда.

- Вы имеете в виду восстановление территориальной целостности?

- Боюсь, что не только. Украина восстановится не только в своих сегодняшних, реальных границах, но и южная часть России захочет возвратиться в Украину.

- Вы говорите о Кубани?

- Да, и Кубань. Там уже вовсю идут разговоры об этом.

- Исходя из того, что вы сказали, складывается впечатление, что сверхдержава – Соединенные Штаты – сегодня опускается до уровня заигрывания, торга с Кремлем, с "разваливающейся империей". Зачем им это? Как США дожились до жизни такой?

- Соединенные Штаты, президент Трамп решают мировую проблему: безопасность граждан США и всего остального мира. Предотвращение конфликтов, ядерной войны.

Поэтому главная задача, которую и мы, и граждане США должны требовать от Трампа – это задача, связанная с ядерным разоружением, связанная с договорным ограничением использования ракет, возможно, систем ПРО.

Существование России сегодня можно было бы не учитывать, если бы не ядерное оружие, которое они действительно могут использовать. Путин уже грозил использовать ядерное оружие в конфликте с Украиной.

Так сложилось, что ядерный арсенал Советского Союза остался в руках бандитов. И самый правильный путь – не побеждать их в этой ядерной войне, а провести переговоры. А остальную часть работы – развал России – они проделают сами. Сейчас они делают для этого всё.