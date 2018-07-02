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В РФ допустили возможность обмена Сенцова

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  • 2.07.2018, 21:18
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Украинского режиссера могут обменять на Вышинского.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине российских заключенных. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, передает российское РИА Новости.

"Я думаю, Сенцов может попасть. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия, по-прежнему актуальна", – сказал Кондратьев.

Также заместитель председателя комитета сообщил, что Сенцова могут обменять на главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, имени которого нет в "списке 23".

"Сейчас его фамилии нет в списке, который объявила Украина, но она может там появиться в любой момент", - сказал Кондратьев.

2 июля вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.

2 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия предложила перенести посещения украинских политзаключенных на август или сентябрь.


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