Попавший под санкции друг Путина продал самолет 1 2.07.2018, 21:45

Стоимость самолета Gulfstream G650, которым владел Тимченко, превышает 60 миллионов долларов.

Бизнесмен Геннадий Тимченко продал свой частный самолет Gulfstream G650.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы авиационного реестра. По данным агентства, это связано с невозможностью использования лайнера после введения против Тимченко санкций.

Новым владельцем бизнес-джета, указывает агентство, с июня 2018 года является кипрская «дочка» Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ не ответил на вопросы Рейтер о покупке самолета. Представитель Тимченко сказал, что бизнесмен и его структуры «уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому самолету».

Геннадий Тимченко попал под санкции в 2014 году. Минфин Соединенных Штатов тогда называл его членом ближнего круга президента РФ Владимира Путина.

Стоимость самолета Gulfstream G650 превышает 60 миллионов долларов. Тимченко купил его в 2013 году.