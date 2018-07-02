Беларусь не будет подавать в суд на РФ за «молочные войны» 1 2.07.2018, 22:02

Россельхознадзор с 6 июня ввел запрет на поставки в Россию практически всего белорусского молока.

Беларусь считает ограничения Россельхознадзора на поставку нашей молочной продукции «избыточными». Несмотря на формальные основания для решения спора в судебном порядке, страны попробуют договориться на уровне министерств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко.

«Я бы не называл это „молочными войнами“. Это претензии. Мы за то, чтобы на нашем евразийском экономическом рынке функционировали четкие, понятные условия, равная конкурентная среда была для всех сельхозпроизводителей», — сказал Игорь Петришенко.

Посол обратил внимание на то, что Россельхознадзор принимает решения по ограничению поставок очень быстро. Но потом на то, чтобы восстановить экспорт, у белорусских производителей часто уходят месяцы. И наличие документов не помогает ускорить процесс.

«Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону», — считает дипломат.

Игорь Петришенко добавил, что Беларусь поставляет свою «молочку» в 90 стран мира, но постоянные претензии к качеству продукции возникают только у Россельхознадзора.

«По нашему мнению, претензии не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм и правил, и параметров существующих в нашем Евразийском экономическом союзе. Беларусь поставляла, поставляет и будет поставлять только качественную молочную продукцию на российский рынок, и никоим образом мы не можем, не должны и не будем терять нашего российского потребителя», — сказал Игорь Петришенко.

Россельхознадзор с 6 июня ввел запрет на поставки в Россию практически всего белорусского молока. 9 июня страны подписали «дорожную карту» по решению вопросов, и с 11 июня РФ открыла поставки для шести производителей.