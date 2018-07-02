Фотофакт: В Минске установили огромного светящегося зубра 2.07.2018, 22:23

«Зубр» стал одной из десятка скульптур, которые в этом году планирует установить «Мингорсвет».

На днях неподалеку от жилого комплекса «Дюна» на перекрестке улицы Чюрлёниса и проспекта Дзержинского появилась габаритная световая композиция в виде зубра. Жесткий металлический каркас изготовлен из алюминиевого проката. «Зубр» стал одной из десятка скульптур, которые в этом году планирует установить «Мингорсвет», передает «Онлайнер».

Как видно на фото, скульптура довольно большая. С наступлением темноты светодиодный зубр будет подсвечиваться желтыми лампочками. Как ранее сообщал агентству «Минск-Новости» начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин, в текущем году в Минске планируется установить еще около десяти световых объемных композиций.

— К сожалению, до окончательного утверждения эскизов показывать, как они будут выглядеть, не принято, так как может быть изменен дизайн, компоновка, размеры и т. д., и к тому же теряется изюминка, эффект новизны. Однако определенное представление о них можно получить, думаю, даже по названиям, — объяснял Владлен Чухин.

Тем не менее уже из названий понятно, каких работ стоит ждать. На площади Свободы будет установлена «Лошадь с каретой» и «Световая арка», «Световой бульвар» появится на улице Герцена, «Лоси» — на улице Притыцкого, «Колос» — на площади Якуба Коласа, «БелАЗ» — на проспекте Независимости рядом с МКАД, «МАЗ» — на Партизанском проспекте (район станции метро «Автозаводская») и «Лошадь с санями» — на Октябрьской площади.