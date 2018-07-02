ЧМ-2018: Бельгия на последней минуте обыграла Японию - 3:2 2.07.2018, 22:57

По ходу матча бельгийцы проигрывали 0:2.

Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. По ходу матча бельгийцы проигрывали 0:2.

Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, закончился со счетом 3:2.

В первом тайме доминировали бельгийцы, но так и не смогли попасть в ворота. В начале второго тайма на 48-ой минуте японец Генки Харагуси вошел в штрафную бельгийцев и пробил точно в дальний угол. На 52-ой минуте Такаси Инуи пробил со штрафной в дальний угол и увеличил отрыв Японии.

Вскоре сборная Бельгии смогла отыграться, забив менее чем за пять минут два мяча подряд: на 70-ой минуте Ян Вертонген головой из-за пределов вратарской точно пробил в дальний угол, а на 75-ой Маруан Феллайни также головой поразил ворота сборной Японии после навеса слева.

На 85-ой минуте вратарь японцев Эйдзи Кавасима отразил два удара в упор подряд. Через минуту Кавасима вновь спас сборную Японии от третьего гола.

За минуту до конца добавленного времени сборная Бельгии забивает гол.

Бельгия сыграет с Бразильей, обыгравшей Мексику в 1/8 финала со счетом 2:0.