ЧМ-2018: Бельгия на последней минуте обыграла Японию - 3:2
- 2.07.2018, 22:57
По ходу матча бельгийцы проигрывали 0:2.
Сборная Бельгии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. По ходу матча бельгийцы проигрывали 0:2.
Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, закончился со счетом 3:2.
В первом тайме доминировали бельгийцы, но так и не смогли попасть в ворота. В начале второго тайма на 48-ой минуте японец Генки Харагуси вошел в штрафную бельгийцев и пробил точно в дальний угол. На 52-ой минуте Такаси Инуи пробил со штрафной в дальний угол и увеличил отрыв Японии.
Вскоре сборная Бельгии смогла отыграться, забив менее чем за пять минут два мяча подряд: на 70-ой минуте Ян Вертонген головой из-за пределов вратарской точно пробил в дальний угол, а на 75-ой Маруан Феллайни также головой поразил ворота сборной Японии после навеса слева.
На 85-ой минуте вратарь японцев Эйдзи Кавасима отразил два удара в упор подряд. Через минуту Кавасима вновь спас сборную Японии от третьего гола.
За минуту до конца добавленного времени сборная Бельгии забивает гол.
Бельгия сыграет с Бразильей, обыгравшей Мексику в 1/8 финала со счетом 2:0.