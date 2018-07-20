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Видеофакт: Молния вызвала пожар в затопленном Витебске

  • 20.07.2018, 7:40

Участок в центре города был обесточен.

Молния обесточила участок сетей Витебского городского электротранспорта, видео появилось в одном из витебских сообществ социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Витебский курьер».

Молния обесточила участок транспорта, который идет от вокзала в центр города.

Все в порядке, ремонтные бригады устраняют неисправность, а транспорт уже пошел по линиям и скоро выйдет в обычный график, – сообщили в диспетчерской филиала ОАО «Витебскоблавтотранс» «Городской электрический транспорт г. Витебска».

Насколько стало известно, пока электричество в контактную сеть подается по другой линии, и, чтобы она выдержала увеличившуюся нагрузку, троллейбусы стали ходить существенно реже.


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