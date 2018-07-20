Кого назначают, то и получают Валерий Коронкевич, «Свободные новости»

20.07.2018, 7:48

Валерий Коронкевич

История одного города, в которой отражается вся Беларусь.

История, которую я хочу рассказать, имеет не только глубокий моральный смысл, но и должна послужить уроком на благо цивилизованного развития нашего общества.

Хотимский район я знаю на протяжении более 30 лет жизни и работы. В моей памяти остались десятки руководителей. Могу с уверенностью сказать, что все те, кто работал в советское время, до сих пор имеют положительные характеристики и отзывы жителей. Но очень многое изменилось после провозглашения независимости. Пришедшие на смену старым советским новые руководители районного масштаба стали править по-своему, своеобразно интерпретируя политику Лукашенко, изменив всего две буквы в известном выражении «Что не запрещено, то разрешено».

Предыдущий руководитель района после назначения сразу стал наводить свои порядки в районе. Да такие, что это шокировало местный «бомонд», интеллигенцию и все население. Первым делом в ночное время, без охраны, сделал променад по ночному Хотимску. Заглянул в ночной магазин с бильярдной, где отдыхала подвыпившая молодежь. Она, как водится, вела себя вызывающе, разговаривая между собой на соответствующем сленге. Но чиновник стал вертеть перед носами бильярдистов «корочками», запугивать. Не испытывая трепета перед начальством, подвыпившие игроки вывели его на улицу, надавали тумаков, помакали лицом в лужу и забросили его туфли на крышу здания. Естественно, милиция опоздала, игроков как ветром сдуло, и никто с уверенностью не может до сих пор сказать, наши это были люди или россияне. Такое полуанекдотическое крещение прошел новоиспеченный чиновник. Все это забылось бы, если бы правил он районом грамотно и умело, на благо немногочисленного населения и страны в целом.

Изучив его биографию, я был крайне удивлен: продолжительность пребывания на предыдущих должностях была очень короткой. И это навело на грустные мысли. Хотимчане, как и я, ведь надеялись, что пришел молодой, энергичный руководитель, который поможет району вылезти из долговой ямы. Но надежды наши не оправдались.

Многие в районе помнят и такой случай. На праздновании дня освобождения Хотимска от немецко-фашистских захватчиков, во время митинга, главе района позвонили. Чиновник подозвал к себе зама, что-то сказал и удалился. У народа сразу возникли нехорошие мысли: что-то неординарное в районе случилось… Но, как оказалось, ему позвонил «личный оруженосец» и доложил, что в урочище Дубы, возле деревни Боханы, обложили лося. Сборы были недолги. Выстрел, и дело в шляпе. Но наш народ тоже не дремлет. Кто-то взял и позвонил в инспекцию охраны природы. Через полчаса главный инспектор был на месте, шла как раз разделка туши.

Хотимск — небольшой населенный пункт, уже к вечеру народ был осведомлен о случившемся. И тут начали происходить чудесные вещи. Была выписана задним числом лицензия. Совсем другой человек взял на себя миссию отстрела лося. Сюжет был показан по Могилевскому телевидению, больше этот ролик никто не увидел. Инспектора природоохраны отправили на заслуженный отдых. Хотимский охотовед срочно уволился и уехал в Крым. Так быстро была замята эта история. И только потом народ узнал, что у нашего чиновника крестный отец — большая фигура в области. Народ затаил дыхание — что же дальше?

Не буду останавливаться на коррупционной составляющей. Скажу только, что в районе появилось несметное количество варягов, прибывших с разных мест и имеющих сомнительную репутацию. Своих, доморощенных, руководителей — к ногтю, кто ерепенился, тот был уволен или сокращен. Все лучшие места заняли свои люди. Вот такая кадровая политика…

В свое время Лукашенко сказал: «Что это за такой районный центр — Хотимск, это какое-то маленькое Чикаго?» Что тут ответишь? Кого назначают, то и получают!

Кадровая политика в районе — это настоящая карусель, 90% руководителей и специалистов имели статус врио. В 2016 году в СПК «Октябрь-Березки» поменялось …13 руководителей, один начальник за год прошел два круга по всем СПК района. И все это на фоне многотонных приписок привесов крупного рогатого скота, судов по ним, сбора средств с предпринимателей на помощь «инопланетянам», распродаж лизинговой техники… Даже в страшном сне такое не могло присниться.

Но сколько веревочке ни виться, все равно конец приходит. Вслед за высоким покровителем убрали из района и нашего чиновника. Но чудодейственным образом бывший районный начальник стал директором одного из лицеев областного города. Переждет и снова отправится во власть?

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»