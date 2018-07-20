Ученые: Смартфоны наблюдают за своими хозяевами 20.07.2018, 7:58

Исследователи опытным путем опровергли одну конспирологическую теорию и тут же создали новую.

Исследователи из Северо-Восточного университета в США (Northeastern University) потратили целый год, чтобы проверить, могут ли смартфоны втайне подслушивать разговоры людей. Они не обнаружили ни одного доказательства скрытой активации микрофонов, но выяснили, что смартфоны могут наблюдать за действиями пользователей, пишет Tjournal.ru.

Учёные хотели опровергнуть популярную теорию заговора о том, что соцсети и приложения «слушают» всё, что говорят люди вокруг, и используют эту информацию для показа таргетированной рекламы. В последнее время в сети постоянно всплывают «доказательства» в пользу такой теории.

Например, редактор издания Vice в результате эксперимента пришёл к выводу, что его подслушивает телефон. Он пять дней подряд говорил о дешёвых футболках и планах вернуться в университет, а потом увидел на Фейсбуке рекламу одежды и занятий в учебном заведении.

Учёные из Северо-Восточного университета провели свой эксперимент, чтобы выяснить, где правда. Они использовали 10 Android-смартфонов и проверили более 17 тысяч наиболее популярных приложений в Play Market, которым предварительно давали доступ к микрофону. Среди программ в том числе был сам Фейсбук и около 8 тысяч приложений, делившиеся данными с соцсетью.

Из 17 260 приложений, которые участвовали в исследовании, около 9 тысяч имели доступ к камере и микрофону, так что могли в теории подслушать владельца. Учёные запустили на смартфонах автоматическую программу, которая взаимодействовала с приложениями и фиксировала данные, которые те отправляют в сеть.

Спустя год исследований учёные не нашли доказательств, что приложения тайно активировали микрофон: ни одна программа не отослала ни одного аудиофайла на сторонний домен.

«Мы не нашли свидетельств того, что разговоры людей тайно записываются. То, что люди действительно, похоже, не понимают — это то, что вокруг много других возможностей отследить повседневную жизнь, которые дают третьим лицам столь же полное представление о вас».

Однако результаты эксперимента могут стать причиной новой теории заговора — оказалось, что многие приложения записывали экран во время использования и отправляли эту информацию третьим лицам.

Например, приложение для заказа фастфуда GoPuff записывало, когда пользователь взаимодействовал с ним, а затем пересылало информацию на домен, связанный с компанией мобильной аналитики Appsee. На экране при этом могли находиться конфиденциальные данные, например, почтовый индекс владельца устройства.

Однако в Appsee и не скрывают, что записывают действия пользователей: на сайте компании это заявляется как одно из преимуществ платформы. Но исследователей беспокоил не сам факт слежки, а то, что пользователи могли об этом не подозревать, так как в политике конфиденциальности GoPuff не было упоминаний записи экрана. После обращения учёных пункт об этом появился в документе.

В Appsee заявили, что ошибка была на стороне GoPuff, а компания требует от партнёров указывать использование сторонней технологии и запрещает сбор любых персональных данных. Представитель компании также отметил, что пользователи могут обезопасить себя от записи экрана на официальном сайте Appsee.

В Google ответили учёным, что Appsee может поставить некоторых разработчиков под риск нарушения политики магазина Play Market, и заверили, что уже «работают с ними». Политика Google требует раскрывать пользователям, какие их данные может собирать приложение.

Исследователи не стали заявлять, что результаты их работы — истина в последней инстанции. Смартфоны управлялись автоматической программой, а не людьми, к тому же они находились в контролируемой среде. Однако точность рекламных объявлений почти наверняка не стало следствием прослушки: обычно это просто хороший таргетинг, основанный на цифровом портрете пользователя.