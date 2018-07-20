Я никогда не буду старым Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.07.2018, 7:37

Антон Орехъ

И пенсионеры тоже исчезнут.

Я рассматриваю пенсионную реформу, как средство омоложения. Еще вчера мне до пенсии было 14 лет, а уже сегодня, считай что 19. Еще с утра мне было 46, а теперь уж, не знаю – наверное, 41. Пять лет, как с куста – это же прелесть какая! А народ вечно чем-то недоволен.

Впрочем, народ, хоть и не до конца понимает, в чем подвох, но в народе нашем развито стихийное чутье. Понимает народ, что здесь что-то не так. А я скажу вам, что здесь не так. И задам вам наводящий вопрос: а где Путин? О чем молчит Верховный? Путин там, где победа. А где намечается какая-то задница, там никогда Путина нет.

Путин есть на финале по футболу. Путин завихряет ум за разум Дональду Трампу. А что делал Путин в четверг? Предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО. Вот это для Путина действительно важно. А с пенсиями вы там, в Думе, кочумайтесь сами. Какие-то депутаты пытаются отложить вопрос до того момента, когда Путин хоть что-нибудь об этом скажет. Но Путин ничего об этом не скажет – даже не ждите. Первое, второе, пятое, двадцатое чтение — ничего он говорить не будет, потому что Путин не дурак.

Отсутствие Путина во всей истории с пенсиями лучше всяких аналитических таблиц показывает, что это вульгарное фуфло. Пусть о нем объявит Медведев, пусть за это проголосуют депутаты. Пусть они перепишут словарь синонимов, чтобы заменить слово «реформа» любым другим безобидным словом, и не произнести по ошибке слова «грабеж» или слова «кидалово».

Важнейший вопрос в стране уже больше месяца решается без участия человека, который решает в России вообще всё. Который раз в год устраивает «Прямую линию» и лично вкручивает в подъездах лампочки и ремонтирует водопроводные краны. А вот в пенсионный вопрос до сих пор не вникал. Значит, это такое величайшее вранье, что Путина рядом с ним даже близко быть не должно. Потому что иначе на его светлый образ будет брошена не тень, а лопата навоза.

Потому что, пускай память у нас короткая, но мы все-таки отлично запомнили, что Путин пенсионный возраст обещал не трогать. Оттяпать Крым оказалось проще, чем сдержать это обещание.

Зато Дмитрий Анатольевич, как действительно честный человек сказал, что «денег нет, но вы держитесь». Денег у них действительно нет. Деньги есть на успешно испытанное нынче «оружие Судного дня», а на пенсии нету. И после этой реформы денег не будет все равно. И единственным способом решить проблему старческой бедности действительно остается удар по Флориде. Тогда ни пенсионеров не будет, ни деньги уже не понадобятся. И тогда я никогда не буду старым.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»