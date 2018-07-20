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Рабочие в Гродно взбунтовались из-за отсутствия воздуха на заводе

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  • 20.07.2018, 8:25
Архивное фото

Вредное производство стало невыносимым из-за дыма.

В Гродно работники предприятия «Белцветмет» попали под преследование руководства, потому что просили у дирекции чистого воздуха. Вредное производство стало невыносимым из-за дыма. Несколько человек потеряли работу, и теперь обратились за помощью к «Белсату».

«Было задымление вообще. И не только в литейной, а даже там, где перебирают металл рабочие – там тоже невозможно дышать. Придешь с обеда – там все затянуто дымом. Невозможно работать», – говорит бывший работник «Белцветмет» Сергей Слабаш.

Работники вместе с начальником цеха говорили о проблеме начальству. И тогда проблемы появились у них. Дым из цеха не исчез, а рабочих начали запугивать и предлагать уволиться по собственному желанию. Четыре человека это сделали. Троих уволили по статье.

Подробности – в видеоматериале.


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