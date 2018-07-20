Сюрприз от ЖКХ: Белорусы после «перерасчета» оказались должны государству астрономические суммы 20.07.2018, 8:39

«Должники поневоле» из Гомеля проигрывают суды «Гомельэнерго».

В Гомеле закончился суд о взыскании «Гомельэнерго» задолженности с гомельчанки Марины Ереминой, точнее — ее мамы — Елены Середы (дочка представляла интересы пенсионерки в суде). Решение принято не в пользу ответчика — ей все же придется выплатить более 600 рублей, которые пенсионерка задолжала за коммуналку, сама того не подозревая. «Гомельэнерго» же сообщило, что таких должников в регионе — более тысячи. Суммы задолженности, как известно TUT.BY, доходят до нескольких тысяч рублей.

Марина Еремина решением суда расстроена: женщина говорит, до последнего была уверена, что суд примет сторону «должников поневоле». Ведь по счетам ее мать всегда платила вовремя. Кто ж знал, что неправильно?

В 2016 году мама Марины Елена Евгеньевна переехала в другую квартиру, свою оставила внучке Светлане (дочери Марины). Через полтора года женщине пришла жировка, сумма к оплате в которой привела ту в ужас: за свет и тепло она должна была в разы больше, чем начисляли все предыдущие годы. Позвонили в «Гомельэнерго»: нет, не ошибка — перерасчет. Нужно доплатить 600 рублей. После последовала повестка в суд.

Оказалось, все дело в постановлении Совмина четырехлетней давности № 571, которое определяет, кто может оплачивать свет, тепло, газ и воду по субсидируемым тарифам, а кто должен платить по полной. Так, к примеру, если в квартире не проживает наниматель или члены его семьи, тариф не субсидируется. Как оказалось, внуки — не члены семьи. Следовательно, оплачивать коммуналку Светлана должна была по 100% тарифу.

В свою очередь, облисполкомы согласно все тому же постановлению должны ежемесячно информировать организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в том числе газо- и энергоснабжающие организации о жилых домах и помещениях, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник жилого помещения и (или) члены его семьи. Почему этого не произошло вопрос риторический.

В «Гомельэнерго» признают — да, межведомственное взаимодействие не сработало. Но это не освобождает от ответственности плательщика.

— Информацию о правилах применения субсидируемого тарифа мы размещаем на извещениях об оплате коммунальных услуг, разъясняем эти нормы в СМИ, тема освещена на официальном сайте и в соцсетях. А главное, в договоре на поставку энергии четко прописано, что собственник или наниматель жилого помещения обязаны информировать энергосберегающую организацию об изменении состава семьи, выписке или прописке людей по месту жительства, — говорит в интервью еженедельнику «Советский район» и.о. директора филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» Руслан Вегера.

Таких, как Елена Евгеньевна — не «злостных уклонистов» от оплаты, а тех, кто платил по субсидируемым тарифам за тепло, не имея на то права, но ничего об этом не знал, — в Гомеле 1102 владельца лицевых счетов, за электроэнергию — 1696. В большинстве случаев — это одни и те же люди. Кому-то начислены небольшие суммы за несколько месяцев, а кому-то сделан перерасчет за три последних года — и людям приходится возвращать огромные суммы.

По информации «Гомельэнерго», 509 владельцев лицевых счетов погасили задолженности без суда, с остальными «ведется индивидуальная работа». Пока энергетики направили в суд семь исков о взыскании задолженности за тепло и десять — за электроэнергию.

Шесть судебных решений уже вынесено: люди должны рассчитаться с задолженностью. Единственное послабление, которое «Гомельэнерго» готово сделать для них, — дать возможность рассчитаться по долгам в рассрочку.