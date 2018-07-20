В Украине разбился автобус с туристами из Беларуси: пять человек погибли 7 20.07.2018, 9:07

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Фото: Reuters

Белорусы возвращались с отдыха.

В Николаевской области Украины рейсовый микроавтобус Одесса — Гомель с номерами Гомельской области врезался в грузовик, погибли пять человек, сообщили в полиции Николаевской области.

Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев — Одесса возле поселка Кривое Озеро. Рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

«Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших», — говорят в полиции.

Выясняются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.