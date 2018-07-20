20-летний защитник «Куньлуня» стал лучшим хоккеистом года в Беларуси 20.07.2018, 9:20

Павел Воробей

Белорус в составе китайского клуба КХЛ набрал 12 очков в 57 играх.

По завершении хоккейного сезона-2017/18, следуя многолетней традиции, «Прессбол» провел опрос по определению лучшего игрока страны. Лучшим на этот раз стал 20-летний защитник «Куньлуня» Павел Воробей.

Воробей в составе китайского клуба КХЛ 12 (4+8) очков в 57 играх. За сборную на чемпионате мира он отметился 3 (2+1) баллами в 7 матчах.

В опросе 167 респондентам предлагалось назвать трех, по их мнению, лучших хоккеистов Беларуси (включая тех, кто выступал за зарубежные клубы). Подсчет голосов проводился по обычной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В ходе опроса участниками были названы фамилии 57 хоккеистов (4 вратарей, 16 защитников и 37 нападающих), представлявших 24 команды.

Воробей набрал 196 (41 первое место, 28 вторых и 17 третьих) очков. Вторым к символическому финишу пришел форвард и капитан минского «Динамо» Александр Павлович — 156 (36, 14, 20). Третьим стал еще один минский динамовец, нападающий Егор Шарангович — 118 (13, 31, 17).

Вслед за защитником «Куньлуня» и динамовским дуэтом расположились:

Ник Бэйлен («Трактор») — 73 очка, Максим Сушко («Оуэн Саунд») — 64, Виталий Трус («Неман») — 40, Владимир Денисов («Динамо» Мн / «СайПА») — 35, Андрей Степанов («Динамо» Мн) — 31, Евгений Лисовец («Динамо» Мн) — 26, Максим Парфеевец («Юность» / «Динамо» Мн) — 18, Андрей Стась («Авангард») — 16, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (оба — «Динамо» Мн) — по 15, Вячеслав Андрющенко («Сокол» Крс), Михаил Карнаухов («Динамо» Мн / «Динамо» Мл) — по 13, Михаил Стефанович («Неман») — 12, Сергей Костицын («Торпедо»), Николай Стасенко («Северсталь») — по 10, Иван Кульбаков («Кливленд» / «Куод-Сити»), Александр Матерухин («Динамо» Мн / «Динамо» Мл / «Шахтер»), Павел Развадовский («Юность»), Иван Рыбчик («Земгале»), Кристиан Хенкель («Динамо» Мн) — по 9, Артем Кислый («Неман») — 8, Артем Демков («Шахтер»), Александр Когалев («Юность» / «Динамо» Мн) — по 7, Андрей Костицын («Куньлунь»), Джефф Платт (ЦСКА) — по 6, Сергей Малявко («Неман») — 5, Кирилл Готовец («Манитоба»), Виктор Туркин («Юность») — по 4, Виктор Андрущенко, Роман Достанко (оба — «Шахтер»), Роман Граборенко («Нефтехимик» / «Куньлунь»), Андрей Коршунов («Неман») — по 3, Артур Гаврус, Дмитрий Знахаренко («Динамо» Мн / «Динамо» Мл), Сергей Дрозд («Динамо» Мн), Егор Иванов, Дмитрий Мильчаков (оба — «Юность»), Владислав Еременко («Калгари Хитмэн»), Илья Казьянин (U-18 / «Могилев»), Никита Комаров («Динамо» М), Вячеслав Лисичкин («Неман») — по 2, Александр Жидких, Александр Малявко, Никита Ремезов (все — «Неман»), Владимир Алистров (U-17/U-18), Даниил Бокун («Шахтер»), Дмитрий Буйницкий («Динамо» Мн / «Динамо» Мл), Руслан Журня («Динамо» Мл), Никита Устиненко («Динамо» Мн / «Динамо» Мл / «Шахтер»), Иван Коташенко («Могилев»), Александр Кулаков («Динамо» Мн / «Шахтер»), Шарль Лингле («Динамо» Мн), Игорь Ревенко («Гомель»), Степан Фальковский («Онтарио») — по 1.