«Путина – на пенсию!» 4 20.07.2018, 9:29

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Как повышение пенсионного возраста в РФ стало катализатором протестов и обрушило рейтинг власти.

В четверг, 19 июля, Госдума России утвердила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста - наиболее резонансную социальную инициативу в стране за последние годы, которая вызвала масштабную негативную реакцию среди населения, пишет nv.ua.

Законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Весь последний месяц - после того, как правительство впервые озвучило такие планы - по всей стране регулярно проходят демонстрации против реформы, а рейтинг власти стал заметно снижаться. На 28 июля запланирована всероссийская акция протеста.

НВ рассказывает о том, почему новшество вызвало такой широкий резонанс в России и как повлияло на политическую ситуацию в государстве.

Причины и суть реформы

Идею о повышении пенсионного возраста российское правительство озвучило 14 июня - в день старта Чемпионата мира по футболу 2018, который проходил в РФ. В то время как чиновники заявили о случайном совпадении дат, многие обозреватели усматривают в этом факте умышленную попытку смягчить подачу непопулярного решения.

Так, агентство Bloomberg в своем недавнем материале отмечает, что внедрить реформу попытались "под прикрытием" спортивного события и называет главную причину инициативы российских властей.

"Требующая десятилетия на внедрение, но обнародованная за несколько часов до стартового матча российской национальной сборной на открытии футбольного турнира, реформа пришла во время стагнирующих доходов и потускневших экономических перспектив", - пишет Bloomberg.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

Переходный период должен начаться в 2019 году, он продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин - то есть повышать пенсионный возраст будут на год каждые два года.

Премьер Дмитрий Медведев формально является главным инциатором реформы / Фото ЕРА

Такая необходимость возникла из-за стоящей перед российскими властями угрозы недостатка средств для выплат пенсий. Прежде всего - в связи с демографической проблемой падения числа работающих россиян. По официальным данным правительства, если в начале 70-х на одного пенсионера приходилось почти четверо россиян трудоспособного возраста, то к 2019 году это соотношение составит примерно 2:1.

Формальным инициатором реформы стал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передавший утвержденный правительством законопроект в Госдуму.

Переходный период должен начаться в 2019 году, он продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин

"У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", - заявил Медведев, отстаивая необходимость реформы. Сэкономленные от нее средства, по его словам, "позволят направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. При этом срок предоставления поправок продлили с 18 августа до 24 сентября, а предложение вынести законопроект на всенародное обсуждение было отклонено.

Реакция общества

В российском обществе громкая пенсионная инициатива стала главной новостью лета и вызвала резкую негативную реакцию. По данным исследования Фонда общественного мнения, посвященного законопроекту, 80% опрошенных россиян выступают против повышения пенсионного возраста, при этом 39% из них боятся не дожить до пенсии, а 10% указывают на то, что в пенсионном возрасте сложно найти работу.

Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России составляет около 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Негативный фон восприятия реформы среди россиян так силен, что акции протеста против инициативы объединили небывало широкий для России пласт недовольных.

Так, 1 июля протестные демонстрации - несмотря на введенные властями строгие ограничения собраний во время ЧМ-2018 - прошли почти в 40 городах России. Их провели сторонники Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий, включая КПРФ. Кроме того, митинги поддержали такие политсилы как Яблоко, Парнас, Справедливая Россия, ЛДПР, Партия дела, Левый фронт, движение Гражданская солидарность.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Самые многочисленные митинги состоялись в Омске, Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре. Во многих городах протесты стали самыми массовыми за последние годы, порой - в том же Омске, где собрались 4-7 тыс. человек - в их ходе озвучивались политические требования, включая отставку правительства и президента.

Самый популярный лозунг, звучавший на площадях российских городов - "В отставку!". А среди плакатов, которые держали протестующие, были такие: "Родился. Потерпел. Умер. Пенсия", "Власть отфутболила пенсионеров", "Не хотим работать до гроба", "Я хочу жить, а не выживать", "Пенсионная реформа - геноцид российского народа", "Путина и Медведева - под суд", "Правительство в отставку", "Мир. Труд. Смерть", "Не хочу умереть на работе", "Путина на пенсию".

Кроме того, серия акций состоялась 18 июля, накануне голосования за реформу в Госдуме - самые крупные прошли в Москве, где собралось несколько тысяч человек, Санкт-Петербурге, Новосибирске.

Среди плакатов, которые держали протестующие, были такие: Власть отфутболила пенсионеров, Не хотим работать до гроба, Путина и Медведева - под суд, Правительство в отставку, Не хочу умереть на работе, Путина на пенсию.

Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста запланирована на 28 июля. И она наверняка будет не единственной, ведь 25 июля в России завершается особо жесткий режим согласования демонстраций, связанный с ЧМ-2018.

"Чемпионат мира по футболу закончился, приходит время акций", - признал в комментарии российской газете Ведомости источник в КПРФ.

По данным упомянутого опроса ФОМ, 43% респондентов готовы принять участие в акциях протеста против реформы (51% заявили, что скорее не будут в них участвовать, 6% затруднились с ответом).

Падение рейтингов власти

Грядущая пенсионная реформа уже обрушила уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину до уровня 2011 года.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показатель доверия россиян к президенту страны в июне снизился до 38% (с 46,9% в начале мая). Это является самым низким уровнем с декабря 2011 года. Во время аннексии Крыма уровень доверия к Путину достиг максимума - тогда он составлял 70%.

График Bloomberg

В то же время следует отметить, что уровень одобрения деятельности Путина по состоянию на середину июля 2017 года составляет 63,4%, сообщает РБК со ссылкой на ВЦИОМ. Этот показатель также снизился - в начале мая деятельность президента РФ одобряли 81,2% опрошенных.

У правительства показатели заметно хуже: деятельность премьера Дмитрия Медведева одобряют 31,2% респондентов, а его кабинета - 38%.

При этом показатель доверия Медведеву снизился с 9,2% в середине июня до 7,9% в июле.

Отстраненность Путина

Резко негативные настроения относительно повышения пенсионного возраста во многом связаны со внезапностью такого решения для значительного числа россиян (44% опрошенных ФОМ признали, что идея правительства оказалась для них неожиданной).

И хотя ряд политиков давно говорили о неотвратимости данного шага (среди них - Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ и экс-министр финансов), президент России Владимир Путин еще в 2005 году заявлял, что пока он занимает главный пост в стране, повышать планку выхода на пенсию не будут.

Теперь же, когда в обществе активно обсуждают эти слова Путина, сам президент воздерживается от публичных комментариев по острой теме. А официальная пропаганда, федеральные СМИ и высшие чиновники России пытаются представить повышение пенсионного возраста как личную инициативу главы правительства Дмитрия Медведева.

Путин воздерживается от публичных комментариев на тему пенсионной реформы / Фото ЕРА

По данным компании Медиалогия, за последний месяц на шести федеральных каналах вышло 424 сюжета о пенсионной реформе, негативными были лишь 0,7% из них.

А 15 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "тему пенсионной реформы прорабатывает сейчас только правительство". "Президент не принимает участия в этом обсуждении", - отметил Песков.

При этом он так прокомментировал данное ранее Путиным обещание не повышать пенсионный возраст: "Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно понять, что это было 13 лет назад, - заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. - Конечно же, [в России] происходят изменения и с точки зрения демографии, и точки зрения экономики, и внешней конъюнктуры, и с точки зрения увеличения продолжительности жизни – ни одна страна не существует в вакууме".

Кроме того, как сообщила 17 июля российская газета Ведомости со ссылкой на источник, близкий к руководству КПРФ, Кремль настоятельно рекомендовал парламентской оппозиции если и критиковать, то саму реформу, а не персоналии - нежелательна даже критика премьер-министра Дмитрия Медведева, хотя по нему "установки не такие жесткие", цитирует своего собеседника издание.

В то же время, как пишет Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников, знакомых с ситуацией, Путин лично одобрил пенсионный законопроект перед его отправкой в парламент.