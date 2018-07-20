«Северная Венеция»: появились новые кадры потопа в Витебске

«Северная Венеция»: появились новые кадры потопа в Витебске3
- 20.07.2018, 9:35
- 2,700
В городе «поплыло» все: рынки, улицы и даже «Корона».
Читатели витебских пабликов публикуют фотографии потопа в Витебске.
Поплыли лодки на Смоленском рынке.
И Полоцкий рынок не отстает.
Как сообщают читатели, потоп и в «Короне».
В 21 веке во многих европейских городах уже давно решили проблемы с осадками и дождями, подобно сегодняшнему у нас. Просто стоит признать, что нам и нашим властям важнее подсветить асфальт на Ленина за 20000$ да привезти Киркорова. Нормальные водостоки, велосипедные дорожки и прочие элементарные житейские вещи нам просто чужды, — пишет один из комментаторов в городском паблике.
Плывут и разные районы в городе. Вот, например, ДСК.
А вот улица Берестеня.
«Ишь ты! А то будут они нас своими брестско-минскими потопами пугать! Мы тоже так можем!» — комментируют в пабликах.
А вот и улица Ленина.
«Держись, родной город!» — пишут пользователи пабликов.