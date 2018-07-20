«Северная Венеция»: появились новые кадры потопа в Витебске 3 20.07.2018, 9:35

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В городе «поплыло» все: рынки, улицы и даже «Корона».

Читатели витебских пабликов публикуют фотографии потопа в Витебске.

Поплыли лодки на Смоленском рынке.

И Полоцкий рынок не отстает.

Как сообщают читатели, потоп и в «Короне».

В 21 веке во многих европейских городах уже давно решили проблемы с осадками и дождями, подобно сегодняшнему у нас. Просто стоит признать, что нам и нашим властям важнее подсветить асфальт на Ленина за 20000$ да привезти Киркорова. Нормальные водостоки, велосипедные дорожки и прочие элементарные житейские вещи нам просто чужды, — пишет один из комментаторов в городском паблике.

Плывут и разные районы в городе. Вот, например, ДСК.

А вот улица Берестеня.

«Ишь ты! А то будут они нас своими брестско-минскими потопами пугать! Мы тоже так можем!» — комментируют в пабликах.

А вот и улица Ленина.

«Держись, родной город!» — пишут пользователи пабликов.