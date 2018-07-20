Помпео: Трамп четко дал понять Путину, что его деятельность на востоке Украины не отвечает интересам РФ 1 20.07.2018, 9:54

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

США придерживаются «очень жесткой» позиции по Украине.

Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки дал понять президенту России Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не отвечает российским интересам.

Об этом в интервью "Голосу Америки", опубликованном 20 июля, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"В Восточной Украине пророссийские силы продолжают оккупировать культовые здания, принадлежащие религиозным меньшинствам, чтобы использовать их в качестве военных объектов. Вы были в Хельсинки. Была ли эта встреча удачной и как обсуждалась деятельность России на востоке Украины?" – спросил журналист.

Помпео ответил, что видел эти сообщения. "Это неприемлемо. Это нарушает многочисленные принципы использования религиозных объектов для защиты своих сил и создает реальные вызовы. Что касается Хельсинки, президент Трамп четко дал понять Владимиру Путину, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России", – заявил госсекретарь США.

По его словам, администрация США по данному вопросу "придерживается очень жесткой позиции".

"Мы предоставили украинским силам помощь, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желания украинского народа", – добавил Помпео.

16 июля 2018 года в Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа. После нее Путин заявил, что у него и у президента США есть некоторые новые идеи о способах урегулирования конфликта в Украине.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Украина попросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы имевшем место обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки новых предложений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Согласно источникам Bloomberg, Путин на переговорах в Хельсинки предложил Трампу обдумать предложение о проведении референдума с целью положить конец военному конфликту на востоке Украины.