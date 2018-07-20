«Хочу белую шубу и в Испанию» 14 20.07.2018, 9:59

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Белорусская выпускница - о планах на жизнь.

Настя Жовнерик живет в Пинске и ждет переезда в столицу, где станет студенткой. Сомневаться в этом особо не приходится. Выпускница гимназии №3 набрала 400 баллов во время вступительной кампании. Больше нет ни у кого в стране. Сотня за ЦТ по обществоведению и английскому языку, золотая медаль и диплом республиканской олимпиады по белорусскому языку. Самая успешная абитуриентка в истории Беларуси рассказала Onliner.by об истерике, Врубеле, зависти, Испании и рэпере Бакее.

«Живешь месяц без сна — потом истерика»

— Я училась в филологическом классе. 21 девочка, 6 мальчиков. Школа у нас старая, но, если сверху смотреть, на человечка похожа. Если вы тут никогда не были, в жизни не найдете нужный кабинет. У нас тут разные вторые этажи в разных корпусах.

Для нормального аттестата нужно было сдать экзамены по истории, математике и английскому. Больше всего волновалась перед историей, потому что экзамен устный, 25 вопросов. Я должна была более-менее не опозориться, ведь училась в классе с историческим профилем. Экзамены я сдала типа нормально. Все оказалось не так страшно. А потом начались ЦТ.

Первым писала «общество». А там что? Типа «проснулась — улыбнулась». А на самом деле перед входом у тебя начинается истерика, потому что надо зайти в здание Полесского государственного университета и все сдать. И ты сидишь, и тебе страшно. Все вокруг тоже истерят. Со мной рядом сидел мальчик, у которого часы тикали. Это так раздражало, просто ужас! Вроде тишина — и тут: тик-тик-тик. Я такая: «А-а-а!» Но как-то сдала. Вышла и успокоилась. Потому что до английского была неделя.

Потом английский — и та же тема. Идешь, психуешь, истеришь. Страшно. Ты ставишь крестик — все. А вдруг тебе не хватит одного балла до поступления? Что делать? Я еще историю сдавала для запаса, на всякий случай. Молилась, хоть бы со мной сел кто-то умный, чтобы чуть что спросить. В итоге аудитория, в ней 30 человек, и единственным, кто не пришел, был мой сосед по парте. Сидела я в одиночестве. Сдала на 79.

Меня убило, что многим показалось, будто я вообще не напрягалась. Да, максимальная нагрузка была перед ЦТ. Но на самом деле во время учебного года ко мне родители приходили в три часа ночи: «Настя, может, ты спать пойдешь?» — «Нет, я не доделала». Ну, это крайние варианты. Когда я не успевала что-то, просто ложилась спать в одиннадцать вечера. Просыпалась в два ночи, чтобы сделать если не домашку, то хотя бы репу. Почти весь мой класс жил в таком режиме.

Если бы в 11-м классе не надо было ходить в школу, подготовка получалась бы вообще отличной. Потому что когда ты сидишь на уроках в конце, то делаешь репу, а не домашку.

В выпускном классе спишь по пару часов в сутки, а все остальное время что-то делаешь. Да, сон — это очень важно и клево. Да, я старалась выспаться в субботу. Но сна категорически не хватало. В итоге проводишь месяц в таком режиме, у тебя случается истерика. Ты срываешься. Если не высказываешь все наболевшее родителям, то просто садишься и начинаешь плакать. Вот сидишь и ревешь: «Блин, ничего не получится, все будет плохо».

«Пару дней поговорят про меня, пару дней — про Марадону»

— Ты живешь себе, живешь, никому не нужная, и тут резко — интервью, комментарии, съемки. Повышенное внимание было неожиданно, но приятно. По крайней мере в первое время.

Иногда человек пишет: «Поздравляю, это очень здорово, рад за тебя». Это хорошо. Но чаще попадаются назойливые типы, которые пишут что-то в стиле: «Вот у тебя 400 баллов по ЦТ, давай дружить». Ну, это такое себе. Мне уже надоело.

На меня свалилось около сотни сообщений от незнакомых людей. Хотя они лайки ставят. Вот за это спасибо. Именно в «контактике». Слава богу, что они не добрались до «инсты». И надеюсь, не доберутся. Потому что оставьте мне, пожалуйста, уголок, где я буду спокойно жить. Я уже очень привыкла к Instagram, это как часть жизни. Заходишь, смотришь, что происходит в мире. То же самое Twitter. Сама я там ничего не пишу. Про мой аккаунт знают человека два. Но там я читаю интересных людей.

Я достаточно спокойно отношусь к своей нынешней популярности. Случилось и случилось, но понятно, что скоро пройдет. Пару дней — и все. Ко мне недавно приезжали люди с телевидения, снимали репортаж — было странно. Про меня раньше никогда ничего не снимали. Потом мы говорили с журналистами. Они такие: «Теперь поедем на Марадону в Брест». Так что пару дней поговорят про меня, пару дней — про Марадону, потом все упокоится.

«Стала интересоваться Врубелем, чтобы хоть как-то не позориться»

— У меня теперь такие каникулы: дождь и новые люди в «контике». Вообще, особых планов на лето не было. Весь июнь просто ушел. Потому что последнее ЦТ я сдавала 28-го числа. 12 июля съездила в Минск подать документы. А так… На самом деле ничего интересного. Как-то все у меня одинаково. Сидишь дома, заняться особо нечем, вечером выходишь гулять. В августе поеду в летник — это лагерь для любителей интеллектуальных игр.

Да, я играю в «Что? Где? Когда?». ЧГК — это прикольно. Хотя очень немногие знают, что представляет из себя его спортивное выражение. Это не как в телевизоре. Нет такого, чтобы мы садились за стол, отвечал Александр Друзь и нас снимали толпы операторов. Это много команд, много людей, много вопросов. В общем, если влиться, очень интересно. Главный плюс — большое количество интересных людей. С самыми умными ребятами в своей жизни я познакомилась именно благодаря ЧГК.

Интеллектуальные игры требуют разных знаний. Чаще всего это что-то на логику и на рассуждения. Может что-то смешнявое попасться. Да, есть гики, фрики — разнообразие типажей полнейшее. Но в основном люди интересные. Они меня вдохновляют, и это очень клево.

Я как-то поехала в «Зубренок», когда только начинала играть. Зима стояла. Провели там почти месяц. Была специализированная смена по интеллектуальным играм. Мы там днем учились, а по вечерам играли. В итоге я поняла, что абсолютно не развита. Ребята мотивировали меня больше читать и что-то узнавать.

Неприятно, когда человек в разговоре упоминает общеизвестный вроде бы факт, а ты вообще не понимаешь, о чем речь. Помню, однажды была игра по произведениям искусства. Очень просто: показывают картину — нужно сказать, что за она и что за художник. Я была поражена, что многие из моих сокомандников знают: «Вот это Врубель, „Демон сидящий“». А я вообще не понимаю, что происходит. После этого стала интересоваться Врубелем, чтобы хоть как-то не позориться.

«Читала, что пишут в комментах под новостями про меня»

— Мое поколение живет теми же стереотипами, что и поколение моих родителей. Если сильно умный, значит, обязательно ботан. Хотя когда люди узнают, что я сдала на 400 баллов, то сильно удивляются. Перед выпускным я пошла на макияж к девочке. И вот мы сидим с ней, разговариваем. Я такая: «Я не сдаю язык, потому что у меня 100 баллов по олимпиаде». — «У тебя? 100 баллов? Никогда бы не подумала». Ну такое…

Да-да, стереотип есть. И мне очень обидно. Почему если ты умный и у тебя что-то получается лучше, чем у других, то ты задрот и не вылезаешь из учебников? Не знаю, что это. Может, зависть? Наверное. На самом деле, когда мне стали массово писать, выяснилось, что были люди, которые думали, будто я просто так наговорила, что получила сотки, а на самом деле все не так.

Я читала, что пишут в комментах под новостями про меня: типа «Все равно будешь работать в колхозе», «У тебя ничего не получится», «Сдавать „общество“ и английский — это слишком легко». Я не обращаю на это внимания. Еще пишут «Ну конечно, ей было легко учиться», «Ей все дается легко». А недавно прилетело такое: «Все, наверное, куплено. Невозможно сдать обществоведение на сто баллов».

Многие стали переубеждать меня, типа, не иди на международные отношения, хочешь быть юристом — иди на юрфак, ты могла бы поступить в другой универ в Европе. Я читаю и такая: ну ладно, хорошо, спасибо за совет. Поеду я в Минск и сама разберусь.

Выпускной у нас, кстати, был в школе. Потому что не успели забронировать помещение в Полесском государственном университете. Погуляли до утра. Все как обычно: рассвет, тыры-пыры. Было хорошо. Хороший день, хорошая ночь. Мне дали грамоту «Лучшему ученику года». Моей однокласснице тоже. Грамота очень здоровая, прямо как картина. Не знаю теперь, куда ее девать. Пока стоит за шкафом. Хороший выпускной. Но не скажу, что лучший день в моей жизни. Надеюсь, лучший еще впереди.

«Больше всего меня раздражает Лобода»

— Кроме ЧГК, в моей жизни нет ничего необычного. Как все. Ну, я читаю, например. Из последнего «Камо грядеши» понравилось. Это не школьная программа. А по школьной я читала не все. Например, начала «Преступление и наказание» — не понравилось. Прочитала пару глав, когда нужно было идти на урок, посмотрела что-то в серединке — ну и все. А когда читала Булгакова, очень зашло. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» — с большим удовольствием.

Что еще мне понравилось? «Сто лет одиночества». Мне вообще романы нравятся. Ну, такие, старые: «Унесенные ветром», «Поющие в терновнике», «Грозовой перевал».

Естественно, я нахожусь в контексте. Для меня не принципиально разбираться в самом актуальном, но я понимаю, что происходит. При этом слушаю абсолютно все — например, ту же Монеточку. Старые треки, когда она записывала синтезатор у себя в квартире, мне нравились больше. Сейчас расфорсили ее трек «Каждый раз» — просто весь Instagram в цитатах. «Если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс». А я такая: «Блин, ребята, у нее как бы еще треки есть! Штук десять как минимум, ничего вообще?»

То есть я стараюсь следить, но не то чтобы очень жестко. А вообще, я попсу русскую не люблю. Больше всего меня раздражает Лобода. Вот не знаю почему. Просто берет и раздражает. Когда я слышу про Лободу, сразу думаю: пожалуйста, не надо. Особенно эта песня про «твои глаза».

В конце месяца в Минске будет какой-то фест, типа Луна, Пасош, Pompeya и еще кто-то. Надеюсь, попаду. Из Беларуси будут чуваки типа Бакея, который мне очень нравится, и «Петли пристрастия». Так что прикольно.

«Физику и математику я бы не сдала»

— Я подавала документы на международные отношения. Вообще, до класса 8-го я верила, что стану переводчиком. Никто из одноклассников не задумывался, кем он станет, когда вырастет. А я прямо была уверена. Но в десятом классе поняла, что нет. Прошло лето, подумала: если пойду на переводчика, скорее всего, стану учителем английского. В итоге вообще не знала, кем быть.

Но у меня папа юрист. Он намекал, что дело хорошее. Папа работает в автобусном парке специалистом по маркетингу, мама — там же кассиром. Папа оканчивал несколько учебных заведений, в том числе Горецкую сельскохозяйственную академию. У него была мечта про БГУ, но не сложилось. Искренне хотел, чтобы сложилось у меня.

Родители следили за всем, что происходило со мной после появления новости о 400 баллах. Папа чекал все, что писали. Про негативные комментарии говорил: «Даже не читай. Не заморачивайся». Для них все это неожиданно. Ни папа, ни мама, ни я к такому вниманию не привыкли. Так же, как мне пишут незнакомые люди, папе пишут знакомые, которые о нем давно забыли.

И да, родители мной гордятся.

В общем, папа и мама давали советы. Но я все равно не знала, кем стану. С моими предметами — «общество», английский, белорусский — было ясно, что направление больше гуманитарное: или переводчик, или юрист. Физику и математику я бы не сдала. Они у меня не так хорошо шли. Выбрала юриста. Плюс один друг посоветовал международные отношения.

Дипломат — это лучшее, что может случиться со мной после выпуска из универа. Огромный плюс профессии — возможность увидеть другие страны, познакомиться с клевыми людьми. А то пока я мало где была. В России была, в Украине, в Москве, в Питере, проездом в Смоленске. Ну, в центре красиво. А как уйдешь ближе к окраине, все такое же, как у нас. Советские постройки, не очень чисто — такое. В Киеве… В Киеве красиво. Была на море в Одессе. Людей много, грязно, шумно, зато море.

Моречко мне нравится. Но в этом году я решила, что лучше летник, чем море.

В Евросоюзе вообще не была. Неправда, будто в Брестской области все сразу рождаются с картой поляка. Хотя у меня фамилия Жовнерик. Жовнер — это польский солдат. То есть я Солдатик получаюсь.

«Хочу белую шубу и в Испанию»

— Пинск — моя родина. Да, я хочу в город побольше. Но как-то недавно ехала вечером домой и поняла, что буду скучать. Я привыкла ко всему, я все знаю. В Минске — да, все новое. Но, с другой стороны, там хотя бы метро есть, а я люблю кататься в метро.

В Пинске тихо, ничего такого не происходит. Вот у нас настроили кучу кофеен. Вроде иди в кофейню, сиди, проводи время. Хотя даже люди, которые едут учиться в Минск и Гомель, приезжая домой, говорят, что будто к бабушке в деревню вернулись. Но я люблю Пинск.

Одна буква разницы, правда, в Минске клевее, конечно. Не знаю, мне просто нравится. Я выхожу из маршрутки — и все, я понимаю, что я хочу там жить. Люди, шум… В Пинске, если не лето, ты идешь в десять вечера по улице — и никого нет. Пустые улицы, пустые автобусы. А где все вообще?!

Здесь я захожу в магазин, и люди смотрят на мои серые волосы: типа, это что такое?

После ЦТ я решила, что у меня начинается новый этап в жизни и надо покраситься. Хотела серый, а оказался какой-то фиолетовый. В Минске я вижу тысячи девочек с зелеными, красными, радужными волосами и понимаю, что там никто не смотрит, как ты одет, и не заморачивается по этому поводу. Свободы больше. В Пинске же все друг друга знают, по крайней мере молодые — если не лично, то обязательно через каких-то знакомых.

Чего я хочу от жизни? Не знаю… Шубу белую. Полушубок такой — большой, пушистый. Как в клипах у рэперов. Я не знаю, зачем она мне. Но я хочу белую шубу и в Испанию. Вообще, в детстве я в космос хотела полететь. И сейчас, если бы у меня было здоровье, я обладала бы подходящим ростом и окончила бы физмат, пошла бы в космонавты. А так у меня зрение плохое. Перед экраном я в очках сижу. И сердце у меня, наверное, слабоватое для космоса. Еще там рост от 170 сантиметров нужен, а я уже второй год не расту.