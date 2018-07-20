«Ливерпуль» купил Алисона у «Ромы» за рекордные для вратарей €62,5 миллиона 20.07.2018, 10:21

Соглашение бразильца с «мерсисайдцами» рассчитано на шесть лет.

Голкипер "Ромы" Алиссон продолжит карьеру в "Ливерпуле". 25-летний футболист успешно прошел медосмотр, после чего подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение, сообщает официальный сайт английского клуба. "Рома" на своем официальном сайте объявила, что Алиссон перешел в "Ливерпуль" за 62,5 миллионов евро, пишет footboom.com.

Сумма трансфера может увеличиться еще на 10 млн. евро, в зависимости от успешности выступлений игрока за мерсисайдский клуб. Таким образом, Алисон стал самым дорогим голкипером в истории футбола. Предыдущим самым дорогим трансфером вратаря являлся переход Эдерсона Мораеса из "Бенфики" в "Манчестер Сити" примерно за 39 миллионов евро. Напомним, бразильский вратарь выступал за "Рому" с 2016 года.

Римский клуб приобрел Алиссона у "Интернасьонала" за 8 миллионов евро. Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии на чемпионате мира-2018, приняв участие в пяти матчах мирового первенства, в которых пропустил три мяча.