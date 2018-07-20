«Буду есть корочку хлеба и ряженку, но бизнес запущу» 5 20.07.2018, 10:33

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История молодого белорусского предпринимателя.

Все они — герои нашего времени и оптимисты. Они увлечены своим делом и, как бы банально это ни звучало, вкладывают в него душу. Получается не все и не всегда. Onliner.by запустил проект «Перезагрузка», в рамках которого мы помогаем четырем начинающим белорусским бизнесменам поставить на рельсы дело всей их жизни.

«Назад дороги нет. Буду есть корочку хлеба и ряженку, но «Капитал» запущу»

С нашей прошлой встречи Андрей успел съездить в Россию на футбольный чемпионат и бросить прежнюю работу. Теперь этот позитивный парень трудится только на себя, пусть пока и не получает прибыль. Зато все силы он может отдавать на проект своей мечты — экономическую стратегию «Капитал».

Правда, релиз игры состоится в лучшем случае осенью следующего года. Как жить все это время без зарплаты? Андрей не унывает и делает ставку на свой старый проект — State of Anarchy. Его портирование на консоли наконец-то завершено, вот-вот ожидается релиз на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Осталось дождаться первого августа, а там, может, и доход какой-никакой пойдет.

— Чтобы у меня получались заветные $500 в месяц, надо продавать по 100 копий State of Anarchy для каждой из приставок. Это очень мало и, уверен, таких показателей получится достигнуть.

— Как жена отнеслась к тому, что ты оставил работу?

— Она волнуется и переживает, но верит в меня. Наверное, если б не было State of Anarchy, я бы не бросался в омут с головой. С первого августа пойдут продажи портов State of Anarchy, и я рассчитываю на них. Да, я рискнул, но мне не страшно. Человек я скромный, корочки хлеба и ряженки мне хватит. Зато у меня нет вопросов с жильем, мне не надо тратиться на аренду, а это значит, что я могу сосредоточиться на «Капитале» без особых головных болей.

— Если что-то пойдет не так, будешь устраиваться в какую-то айтишную контору?

— Такой вариант даже не рассматриваю! Если уж совсем прижмет, то буду урезать «Капитал», делать более казуальную версию. Или можно будет за три-четыре месяца сделать какой-нибудь маленький проект и закинуть в Steam. Но я надеюсь, что до этого не дойдет и у нас получится довести «Капитал» до ума.

Работа над «Капиталом» идет, пусть пока и не так быстро, как хотелось бы. На очередную встречу в студию 69pixels Андрей принес очень ранний прототип игры. Фактически это схематичная отрисовка города с условным обозначением зданий, дорог и людей. Вот наступило утро, и одни пиксельные человечки побежали на заводы, вторые направились в министерство, вон тот толстенький — особо важный капиталист, а вон и нищие бродяги бесцельно слоняются по городу.

Выглядит сыро и не очень презентабельно. Поэтому Андрей планирует обернуть все это в симпатичную графику. Пока же продумывается логика взаимодействия между группами населения города и реакция на внешние события.

— Пока мы отобразили простейший цикл действий разных слоев населения. Теперь будем этот цикл усложнять, прописывать поведение в зависимости от времени суток, дней недели и так далее. Будут пьяные драки у кабаков, полицейские патрули, оперные представления и многое другое.

По словам Андрея, если попытаться выразить процент готовности «Капитала», то получится 0,5%, если не меньше. Потенциальным инвесторам такое не покажешь, а вот когда будет графика, симпатичная анимация и хотя бы элементы геймплея, тогда можно искать компании, готовые вложить деньги в разработку.

В качестве примера парень показывает Steam-хит от инди-разработчиков Factorio. Внешне простенькая игра с устаревшей пиксельной графикой делает ставку не на внешность, а на процесс строительства фабрик. В «Капитале» внешний лоск все же попытаются навести, так как речь идет о живом мире. Но и о геймплее обещают не забывать.

— У нас будет стилизованная графика под олдскул, но со своим шармом. Картинка должна быть яркая и контрастная. Будет район богатых, где все сияет, и район бедных, где угрюмые фабрики загрязняют все вокруг. Будем именно через графику и анимацию раскрывать сеттинг. Поэтому сделаем ставку на отрисовку жестов.

Для того чтобы выпустить финальную версию игры осенью 2019 года, придется расширяться. По словам Андрея, такой масштабный проект не получится сделать втроем на голом энтузиазме. Поэтому план такой: осенью 2018-го делаем прототип, показываем издателям, получаем финансирование от заинтересовавшейся стороны, расширяем команду, дорабатываем игру и выпускаем ее. Вуаля!

Главное — не терять энтузиазм. Для этого как раз и надо все делать как можно быстрее. В свое время выход State of Anarchy задержался на год как раз потому, что работавшая над игрой команда растеряла к ней интерес. Больше Андрей такой ошибки делать не намерен! В конце концов, если разработка затянется, можно отказаться от каких-то игровых механик и добавить их уже после релиза. Тем более что сегодня в таком формате выходит все больше и больше игр.

— Я 12 лет отработал в самых разных компаниях. И за это время поучаствовал в создании всего двух игр — State of Anarchy и World of Tanks Blitz. Это ничтожно мало! Особенно когда речь не об играх уровня Overwatch и Half-Life.

Проблема всех игровых компаний — отсутствие возможности у креативного человека пробиться на уровень, где принимаются решения. Я не умею плести интриги, поэтому не попадаю туда. Там все кореша с района, которые не очень разбираются в играх, зато «свои» и не будут возражать.

«Капитал» — это возможность самому себе обеспечить трудоустройство и не зависеть от чудачеств начальников.

Помочь обрести финансовую независимость и самостоятельность Андрею должна его старенькая State of Anarchy. С первого августа владельцы актуальных консолей смогут купить ее за $7,99. Пойдет ли дело? Скоро увидим.