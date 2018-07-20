Сказка о бледной моли и золотой рыбке 3 Игорь Эйдман

20.07.2018, 10:36

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Игорь Эйдман

Дело закончилось в Гааге.

Жила-была бледная моль. Имела она паспорт человеческий и звалась по нему «Владимир Путин». Поймала как-то эта моль золотую рыбку. Говорит ей: «Не хочу быть больше бледной молью, а хочу быть офицером разведки и служить непременно за границей». Все исполнила рыбка.

Прошло время, моль подумала, что продешевила. Вызывала в кабинет свой чекистский рыбку: «Не хочу больше быть офицером обычным, а хочу быть главарем мафиози и миллиардером». Через секунду моль уже сидела в высоком кабинете питерской мэрии, а на ее счета текут миллиарды от контрабанды кокаина, ворованной нефти, игрового бизнеса, афер с землей.

Но и этого моли показалось мало. Приказала тогда она рыбке: «Не хочу быть просто крутым мафиози, а хочу быть президентом России». Мгновение и моль уже в Кремле в президентском кресле, а вокруг нее толпа холуев в погонах, которые только ждут команды: что захватить, на кого напасть, кого убить.

Еще сильнее обнаглела моль. Закричала она рыбке, топая ногами: «Хочу быть повелительницей мира и чтобы американский президент был у меня на посылках». Даже сама не верила моль, что это возможно, но, видимо, всемогуща рыбка. В сию же секунду стоит президент Трамп перед молью, заискивающе на нее смотрит, подобострастно поддакивает и в верности клянется.

Решила после этого моль, что не нужна ей больше рыбка: «Всего я сама добилась в жизни, никакого толку от тебя, дармоедка!», и бросила ее на сковородку...

Тут упала корона с моли и стала она простым насекомым, живущим в тюремной камере Международного уголовного суда в Гааге.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»