Видеохит: Гигантский крокодил забрел в автосервис

Видеохит: Гигантский крокодил забрел в автосервис1
- 20.07.2018, 10:59
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Незванного гостя пришлось обездвижить.
В Малайзии только с помощью пожарных удалось поймать и отправить обратно на природу пятиметрового крокодила, который зашел на территорию одной из мастерских по ремонту автомобилей, пишет segodnya.ua.
Хищника, вес которого составлял примерно тонну, в итоге обездвижили при помощи веревок.
Заметив на территории мастерской незваного гостя, работники автосервиса тут же вызвали полицию и пожарных.
Пойманную рептилию подняли краном на грузовик и передали служащим департамента по управлению лесными ресурсами.