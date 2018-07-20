Видеохит: Гигантский крокодил забрел в автосервис 1 20.07.2018, 10:59

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иллюстрационное фото

Незванного гостя пришлось обездвижить.

В Малайзии только с помощью пожарных удалось поймать и отправить обратно на природу пятиметрового крокодила, который зашел на территорию одной из мастерских по ремонту автомобилей, пишет segodnya.ua.

Хищника, вес которого составлял примерно тонну, в итоге обездвижили при помощи веревок.

Заметив на территории мастерской незваного гостя, работники автосервиса тут же вызвали полицию и пожарных.

Пойманную рептилию подняли краном на грузовик и передали служащим департамента по управлению лесными ресурсами.